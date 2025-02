Pavlovic-Thuram non era rigore. I vertici arbitrali smontano le proteste nerazzurre post Milan-Inter

Marcus Thuram entra in area, Theo Hernandez va in scivolata e prende la palla, mentre c'è un tocco di Pavlovic sull'attaccate nerazzurro: l'episodio del minuto 72 di Milan-Inter spacca tifosi e addetti ai lavori.

Rigore o non rigore?

L'ex arbitro Luca Marelli nel post partita su Dazn avrebbe accordato il penalty: "La decisione non è stata corretta, la scivolata di Theo Hernandez è regolare, quello che non è corretto è il tocco sul polpaccio sinistro di Pavlovic. Questo è un fallo di negligenza, il contatto è evidente ed è calcio di rigore per l'Inter. A mio parere è un contatto che è sfuggito all'arbitro e agli assistenti. Sarebbe stato meglio un intervento del var con on field review per dare il rigore all'Inter".

Simone Inzaghi nelle interviste al termine del derby parla di "clamoroso rigore negato".

Era o non era penalty dunque?

Dai vertici arbitrali filtra la seconda opzione - secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport - "tutto molto light perché Chiffi (e Di Paolo al Var, che lascia il giudizio del campo) possano assegnare un calcio di rigore all’Inter".

"Vero che a volte diversi metri di giudizio investono episodi molto simili ma negli ultimi tempi se c’é una direttiva chiara é quella del rigore da evitare per i micro-contatti: il tocco lieve e non travolgente non deve essere punito; e così é stato definito da chi l’ha visto e giudicato in campo e al Var ma anche dai vertici arbitrali", scrive la Rosea.

Dunque il tocco di Pavlovic su Thuram viene considerato "un colpo che é stato giudicato sotto gli standard dei rigori che andrebbero concessi, valutazione da non rigore che ha reso silente anche il Var"