Milan Inter pagelle: Reijnders settima sinfonia, Thuram guerriero, Lautaro non lascia il segno / TOP E FLOP

Milan-Inter pagelle - Promossi

Milan

Reijnders voto 7 - La settima sinfonia di Tiji in campionato (undicesimo gol in stagione) che fa sognare il Milan sino al 92°. In precedenza aveva già scaldato le mani di Sommer con una bella conclusione dalla distanza. Tanto sacrificio nella ripresa, cercando appena può qualche inserimento. Unico neo il pallone perso che poteva costare il gol del pareggio interista subito a inizio ripresa.

Pavlovic-Tomori voto 6,5 - Erigono un muro rossonero che si dimostra abbastanza solido e contiene l'attacco nerazzurro con una partita attenta e qualche buon recupero

Theo Hernandez voto 6,5 - Preciso in difesa, innesca Leao sul gol che porta in vantaggio il Milan ed è autore di una grande chiusura su Thuram a un quarto d'ora dalla fine

Maignan voto 6,5 - Intervento di piede su una conclusione di Lautaro e salva su Dumfries nei minuti finali

Musah voto 6,5 - Autore di strappi pregevoli dal punto di vista tecnico, ci mette polmoni e sacrificio nei 78 minuti in campo

Leao-Abraham voto 6+ - Non spaccano la difesa nerazzura, ma hanno il merito di entrare nel gol del vantaggio rossonero: Tammy recupera palla in mezzo al campo (in generale partita di grande sacrificio dell'inglese autore anche di un paio di interventi in fase difensiva), la conclusione in diagonale di Rafa costringe Sommer alla respinta (e Reijnders manda poi in rete)

Inter

De Vrij voto 7 - Il gol del pari pesa tonnellate nel derby e nel campionato dell'Inter

Barella voto 6,5 - Non è devastante come altre volte, ma certamente il migliore del centrocampo interista e sempre l'ultimo ad arrendersi

Thuram voto 6,5 - Prende un palo, lotta e non si arrende mai

Sommer voto 6,5 - Bella parata su Reijnders nel primo tempo, poi rischia poco.

Dumfries voto 6,5 - Il palo e Maignan gli negano il gol. Cresce nella ripresa

Bisseck voto 6,5 - Inzaghi lo inserisce nella ripresa e lui ci mette la giusta energia. Il suo cross è il preludio del pareggio interista

Zalewski voto 6,5 - Esordio con la maglia dell'Inter al 66° del derby con assist per l'1-1

Milan-Inter pagelle - Bocciati

Milan

Terracciano voto 5 - sostituisce Musah quando mancano dodici minuti (più i 5 di recupero) ma non entra mai in partita: perde duelli e palloni in mezzo al campo soffrendo il finale in forcing dell'Inter

Jimenez voto 5,5 -Prende il posto di Bennacer a inizio secondo tempo e tutto sommato lo spirito di sacrificio non manca, spinge e difende. Ma pesa il rinvio sbagliato sul gol dell'Inter

Chukwueze voto 5 - Conceiçao lo manda in campo all'85° quando il Milan sta arretrando e lui non ha grandi occasioni di ripartire. Il vero guaio è che si perde Zalewski sul pareggio dell'Inter

Inter

Calhanoglu voto 5 - Perde il pallone sul pressing di Abraham da cui nasce il gol del Milan. In generale non illumina mai il derby nerazzurro nei 63 minuti sul terreno del Meazza

Mkhitaryan voto 5 - Come Calha è poco brillante e soffre in mezzo al campo

Lautaro voto 5,5 - Un paio di conclusioni, un gol annullato per fuorigioco: il Toro non lascia il segno in questo derby

MILAN - INTER PAGELLE E TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan voto 6,5; Walker voto 6, Tomori voto 6,5, Pavlovic voto 6,5, Theo Hernandez voto 6,5; Musah voto 6,5 (dal 78’ Terracciano voto 5), Bennacer voto 6 (dal 46’ Jimenez voto 5,5); Pulisic voto 6 (dal 86’ Chukwueze voto 5), Reijnders voto 7, Leao voto 6+ (dal 86’ Gabbia SV); Abraham voto 6+ (dal 78’ Camarda voto 6).

Adisp.: Sportiello, Torriani, Thiaw, Bartesaghi, Zeroli, Okafor, Jovic.

All. Conceicao

INTER (3-5-2): Sommer voto 6,5; Pavard voto 6 (dal 63’ Bisseck voto 6,5), de Vrij voto 7, Bastoni voto 6 (dal 63’ Carlos Augusto voto 6+); Dumfries voto 6,5, Barella voto 6,5, Calhanoglu voto 5 (dal 63’ Zielinski voto 6), Mkhitaryan voto 5 (dal 76’ Frattesi voto 6), Dimarco voto 5,5 (dal 76’ Zalewski voto 6,5); Thuram voto 6,5, Lautaro voto 5,5.

A disp.: Martinez, Calligaris, Arnautovic, Acerbi, Asllani, Darmian, De Pieri, Taremi

All. S. Inzaghi