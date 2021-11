Conference League, Conte ora rischia l'eliminazione con il Tottenham

Conference League, Mura-Tottenham: la squadra di Conte rischia l'eliminazione ai gironi. Per passare il turno dovrà battere il Rennes e sperare che il Vitesse non faccia una goleada con gli sloveni

Continuano i problemi in campo internazionale per Antonio Conte. Il tecnico, recentemente passato al Tottenham, rischia infatti l'eliminazione dalla Conference League. A Maribor gli Spurs escono infatti sconfitti per 2 a 1 con il Mura, quinta nel campionato sloveno e senza vittorie fino a ieri in Europa. All'11esimo i padroni di casa passano subito in vantaggio con Horvat, che batte l'italiano Gollini. Al 31esimo il Tottenham perde anche Sessegnon per espulsione. Harry Kane trova il gol del pareggio al 72esimo ma gli sloveni trovano il gol vittoria allo scadere con Marosa. La gara contro il Rennes, che con pareggiando con il Vitesse per 3 a 3 è già sicuro del primo posto, diventa quindi decisiva per il passaggio del turno.

Mura-Tottenham, Conte: "Siamo in difficoltà. Servirà tempo e pazienza"

"In questo momento il mio stato d’animo non è bello per il risultato finale. - ha dichiarato Conte nel post partita ai microfoni di Sky Sport - È una brutta sconfitta, ci siamo complicati la vita e la partita giocando in 10’ per 60 minuti. La prestazione è stata scarsa, sappiamo che c’è tanto su cui lavorare. Siamo in difficoltà e dobbiamo solo lavorare per essere bravi e migliorare la situazione attuale. Cosa è mancato? La prestazione è stata scarsa, non solo tecnicamente e tatticamente, ma anche mentalmente. Devo essere onesto: abbiamo bisogno di tempo per lavorare e migliorare la squadra e portare il Tottenham ad essere competitivo"

"Ho accettato questo lavoro sapendo che è una grande sfida per me, - ha concluso il tecnico - ma in questo momento non conta il mio orgoglio. Il Tottenham deve essere l’obiettivo mio e del mio staff. Riportarlo ad un buon livello, servirà tempo e ci vorrà pazienza".

Conference League, il Tottenham si qualifica se...

Il Tottenham per qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta dovrà vincere con il Rennes sperando che il Vitesse non facciano lo stesso segnando molti gol con il Mura. Molto infatti dipenderà dalla differenza reti al momento favorevole al Tottenham (+3 per gli inglesi e +1 per gli olandesi). Gli scontri diretti tra le due squadre sono invece pari.