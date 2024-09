Conte, 'Renzi vuole distruggere M5S, a Pd sta bene?'. Renzi: "Conte mi odia perché..."

Centrosinistra: Conte, 'Renzi vuole distruggere M5S, a Pd sta bene?'

"Qui stiamo parlando di una forza politica che vale l'1,2% e che fa perdere 4, 5 punti alla coalizione, lo dicono tutti i sondaggi. Ed è una forza politica deliberatamente orientata a distruggere il Movimento e quindi il Pd sta accettando che il Movimento sia distrutto. Un pensiero maligno è necessario tirarlo fuori. Si vuole distruggere il Movimento 5 Stelle. Il Pd vuole distruggere il Movimento 5 Stelle?". Così Giuseppe Conte a 'Accordi e disaccordi' sul Nove.

M5S: Conte, 'Grillo non intralci processo Costituente, si faccia da parte come ho fatto io'

"Noi stiamo facendo il nostro processo costituente, Grillo si è espresso e immagino che continuerà a farlo. Dobbiamo sentire la comunità, non conta il pensiero di Beppe Grillo o di Giuseppe Conte. Mi sono fatto da parte io, con tutto il gruppo dirigente, ed è giusto che si faccia da parte anche lui, o meglio che si esprima ma senza intralciare il processo costituente". Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, ad 'Accordi e disaccordi' sul Nove

Centrosinistra: Conte, 'problemi con Pd, ci vuole cespugli'

"Ci sono problemi con il Pd? E' inutile nasconderli. Non si può andare avanti a colpi di ipocrisia: ci sono problemi con il Pd. Perché il Pd, con questa formula giornalistica del 'campo largo', intende ci ritroviamo tutti insieme appassionatamente e il pensiero che non viene esplicitato è 'noi Pd, forti del risultato alle europee, possiamo arrivare al 30% e tutte le altre forze si predisporranno, come cespugli, a farci governare'. Temo che i segnali e gli indizi vadano in questa direzione". Così Giuseppe Conte ad Accordi e Disaccordi sul Nove.

Renzi, 'Conte mi odia perchè gli ho tolto Palazzo Chigi, e ora fa guerra Schlein'

"L'obiettivo di Conte non siamo noi, ma Elly Schlein perchè ritiene che Schlein possa fare la presidente del Consiglio. Io sono per una posizione molto secca: il leader del primo partito della coalizione, fa il candidato premier. Lo dicevo quando il leader del primo partito ero io e lo dico anche adesso". Così Matteo Renzi. "Ma Conte non ha fatto la gavetta di partito come me, Schlein, Fratoianni, Meloni, Tajani, Salvini. Noi siamo arrivati a ricoprire spazi di responsabilità facendo la fila, facendo fatica. Ma Conte no. Si è trovato all'improvviso a Palazzo Chigi e come tutti quelli che non hanno fatto la gavetta, lui la considera la sua residenza. Si stupisce al pensiero che possa andarci Schlein. Per quello mi odia, non per la Liguria, ma perché l'ho tolto di lì. Hanno chiesto di pentirci di questo: io sono orgoglioso di aver tolto Conte da lì e averci messi Mario Draghi. Se devo fare abiura per entrare nel campo largo, tenetevi il campo largo. Io non voglio fare passi indietro sul passato ma passi avanti sul futuro".

"Conte non è cattivo, è così. Quindi ora vede Schlein come avversaria e l'attacca", aggiunge Renzi.

Liguria: Renzi, 'Conte si considera forte in regione, lo vediamo tra un mese'

"I 5 Stelle in Liguria si sentono molti forti, vedremo tra un mese se lo sono...". Così Matteo Renzi all'assemblea nazionale di Iv.