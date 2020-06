Coppa Italia, semifinali in campo alle 21 e senza supplementari

Le semifinali di Coppa Italia in programma venerdì e sabato sera si giocheranno alle 21, l'annuncio arriva dalla Rai (che trasmetterà entrambe le partite), dunque è da considerarsi una cosa ormai certa e a breve è attesa l'ufficialità della Lega, che dovrebbe annunciare anche il cambio di format.

Niente tempi supplementari

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, Juventus-Milan e Napoli-Inter saranno giocate senza tempi supplementari per evitare un ulteriore dispendio fisico ai giocatori alla vigilia di un vero e proprio tour de force. In caso di parità le squadre adranno direttamente ai calci di rigore per stabilire chi accederà alla finalissima dell'Olimpico in programma il 17 giugno.