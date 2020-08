Coronavirus, Atletico: Correa e Vrsaljko positivi, niente Lipsia in Champions

Sono Angel Correa e Sime Vrsaljko i due giocatori dell’Atletico positivi al coronavirus, come ha chiarito il club in una nota dopo i controlli pre-Champions League. Niente Lipsia nelle Final Eight di Lisbona, perciò. Restano in isolamento a casa propria: sono asintomatici e sotto controllo. Con l’Atletico che partirà martedì e non lunedì come inzialmente programmato, giovedì è fissata la gara dei quarti contro la formazione tedesca. Negativi gli altri test del resto della squadra: un sospiro di sollievo, dato che entrambi i calciatori si sono allenati con i compagni.