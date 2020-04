Coronavirus, ecco quanto risparmiamo i club di A con il taglio stipendi

Nello scontro per il taglio degli stipendi in Serie A è di lunedì sia la proposta della Lega che ha trovato concordi tutti i club (Juventus esclusa, che ha già preso accordi a parte con i propri tesserati) sia la dura risposta dell'Assocalciatori che si è detta contraria. Esclusi i bianconeri, scrive Sportmediaset, a beneficiarne maggiormente sarebbe l'Inter a beneficiarne maggiormente visto che ha il secondo monte stipendi del campionato: da 22 a 44 milioni a seconda che il campionato venga sospeso o riprenda. Grosse cifre pure per Napoli, Roma e Milan che hanno un monte stipendi superiore ai 100 milioni di euro (sempre al lordo) e taglierebbero oltre una trentina di milioni.

Dalla Lazio all'ultima in classifica

Con Lazio, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Torino, Genoa e Sassuolo si resta sulla doppia cifra, poi il risparmio scenderebbe alla cifra singola da Sampdoria e Atalanta in giù. Nelle zone basse il Brescia è il club che risparmierebbe meno (dai 2,5 ai 5 milioni a seconda dei casi).