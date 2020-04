Coronavirus, Olanda: stop al campionato, niente titolo all'Ajax

Il calcio olandese chiude i battenti causa coronavirus e dà appuntamento direttamente alla prossima stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'Eredivisie ha infatti annunciato che la stagione in corso non sarà completata, non ci saranno né promozioni, né retrocessioni mentre, secondo le linee guida della Uefa, i posti per le coppe europee sono stati decisi sulla base della classifica vigente al momento della sospensione.

Le tappe che hanno portato alla decisione

Il titolo di campione d'Olanda non sarà assegnato ma al primo posto viene considerato l'Ajax - stessi punti dell'Az Alkmaar, ma migliore differenza reti - che accede così ai playoff della prossima Champions, mentre l'Az partirà dal secondo turno preliminare. Il Feyenoord, terzo al momento della sospensione, alla fase a gironi dell'Europa League, a cui prenderanno parte anche Psv Eindhoven e Willem II ma partendo dal secondo turno di qualificazione. L'Eredivisie aveva ipotizzato di ripartire il 19 giugno a porte chiuse ma martedì il governo olandese ha deciso di prolungare fino al 1° settembre lo stop per le attività sportive, da qui la decisione quasi obbligata di dichiarare terminata la stagione.