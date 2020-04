Sport

Martedì, 14 aprile 2020 - 15:31:00 Coronavirus, via all'asta di Federica Pellegrini per l'ospedale di Bergamo Coronavirus, via all'asta di Federica Pellegrini per l'ospedale di Bergamo. Dagli occhialini dell'oro olimpiaco di Pechino ai vestiti di Italia's Got Talent

FEDERICA PELLEGRINI (Lapresse) Coronavirus, via all'asta di Federica Pellegrini per l'ospedale di Bergamo Federica Pellegrini mette all'asta i suoi vestiti indossati durante “Italia’s Got Talent” e i suoi cimeli sportivi in un'asta in favore dell'ospedale di Bergamo "Papa Giovanni XXIII" martedì 14 aprile dalle 15.30 alle 17.30. La campionessa del nuoto ha scelto 59 pezzi unici, tra i quali gli occhialini dell’oro olimpico a Pechino 2008 e della semifinale dei Mondiali 2009 a Roma con i quali ha stabilito uno dei suoi record del mondo (1:53:67) nei 200 sl. Per partecipare all’asta attraverso il sito www.6enough.eu, questo il link diretto: https://www.6enough.eu/registrazione/ dal quale si aprirà la pagina con il form di registrazione/ pre-iscrizione all’asta. Per le donazioni libere Chi volesse fare una propria libera donazione all’ospedale di Bergamo, potrà effettuare un versamento con bonifico intestato a: ASST Papa Giovanni XXIII. Iban: IT52Z0569611100000012000X95POSOIT22 e, se richiesta, la causale: “Donazione a Pneumologia (Covid-2019)”