Cristiano Ronaldo, Juventus dovrà pagare 9,8 mln più interessi

Cristiano Ronaldo ha vinto a metà l'arbitrato da 19,5 milioni contro la Juventus sugli arretrati non versati per la cosiddetta "seconda manovra stipendi" della stagione 2020/2021. Lo ha stabilito la sentenza del Collegio Arbitrale chiamato a dirimere il contenzioso tra il club bianconero e il campione portoghese, difeso dall'avvocato Salvatore Pino. Visto il "concorso di colpa" stabilito, il club bianconero dovrà versare a CR7 il 50% di quanto richiesto dall'attaccante per un totale di circa dieci milioni più interessi.

Il comunicato ufficiale

“Il Collegio Arbitrale, pronunciandosi definitivamente, respinta o assorbita ogni altra questione, domanda ed eccezione, anche istruttoria delle parti

​1) in accoglimento della domanda formulata “in estremo subordine” da Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro, accerta la responsabilità precontrattuale della convenuta per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, considerato il concorso di colpa attribuibile all’attore, condanna Juventus F.C. S.p.A. a pagare a Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro la somma di Euro 9.774.166,66, con la rivalutazione dal dì del dovuto e gli interessi legali dalla richiesta al saldo sulla somma annualmente rivalutata;

2) compensa integralmente tra le parti le spese di difesa, oltre alle spese del Collegio Arbitrale come già liquidate nelle ordinanze emesse durante il procedimento, e poste a carico solidale stesse in ragione, nei soli rapporti 72 interni, della quota del 50% ciascuna. Così deciso a maggioranza, con il dissenso dell’arbitro prof. avv. Roberto Sacchi, in conferenza personale degli arbitri in Milano, nelle date del 15 febbraio 2024, 22 febbraio 2024, 7 marzo 2024 e 10 aprile 2024