Dalgona di Squid Game, l'iniziativa benefica con Tamberi, Clemente Russo e...

Gli atleti dell’agenzia DMTC Sport augurano un 2022 ancora più ricco di emozioni supportando la ricerca

Il 2021 ha lasciato un finale aperto, proprio come Squid Game. Per augurare allo sport italiano una stagione 2022 allo stesso modo straordinaria, atlete e atleti dell’agenzia DMTC hanno fatto gli auguri per l’anno nuovo cimentandosi nel gioco “Dalgona”, il biscotto reso celebre dalla serie di Netflix. Chi ha vinto? È stata una vittoria di squadra: a trionfare é il Centro Maria Letizia Verga di Monza, specializzato per lo studio e la cura della leucemia del bambino, che ha ricevuto da DMTC e dai suoi atleti un contributo a supporto di tutti gli investimenti per le iniziative di ricerca, cura e assistenza.

DMTC Dalgona Party