Dazn aumenta l'abbonamento della serie A (ma fa anche sconti). Codacons sul piede di guerra

Dazn e l'aumento abbonamenti. Codacons, 'diritti tv ancora non assegnati, nuove tariffe ingiustificate'

"Le nuove tariffe annunciate da Dazn per gli abbonamenti ai vari pacchetti offerti dalla società non appaiono giustificate, anche in considerazione del fatto che i diritti tv del campionato di serie A di calcio dal 2024 in poi non sono ancora stati assegnati, e la prossima riunione della Lega è prevista per il 26 luglio", scrive il Codacons.

Va precisato che i diritti tv per la serie A 2023/2024 sono già stati assegnati, si chiude infatti il triennio con la spartizione di partite che prevede 10 match ogni giornata su Dazn di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Da assegnare il nuovo bando che partirà dalla stagione 2024/2025 e dovrebbe essere non triennale, ma quinquennale. Una partita che vede in campo sempre Dazn e Sky (sarà ancora co-abitazione o Dazn prenderà tutte le partite pay in esclusiva?), mentre Mediaset potrebbe trasmettere alcuni match in chiaro della serie A il sabato sera (nel caso su Italia 1 e non Canale 5 dove la regina del saturday Night è sempre Maria De Filippi).

LEGGI ANCHE Dazn sbarca sul digitale terreste e sul satellite (non solo quello di Sky) foto Lapresse



Ad ogni modo, tornando all'aumento degli abbonamenti da parte di Dazn per quanto concerne la serie A (va detto che l'app ha anche altre proposte: dall'Eurolega di basket alla serie A sempre di pallacanestro, passando per la Liga spagnola di calcio per fare qualche esempio), il Codacons attacca: "I nuovi prezzi comunicati da Dazn sono finalizzati a spingere gli utenti a sottoscrivere abbonamenti annuali con pagamenti anticipati, mentre i canoni mensili registrano sensibili rincari per tutte le tipologie di abbonamento rispetto agli anni passati. Al di là della strategia sulle tariffe, che appare comunque scorretta in considerazione dei tanti disagi subiti dagli abbonati durante la visione delle partite dello scorso campionato, ciò che davvero non si comprende è come si possano promuovere abbonamenti annuali con pagamenti anticipati quando ancora non si conosce l’esito delle trattative per i diritti delle partite di serie A dal 2024 in poi".

"A quanto si apprende, infatti, la Lega Calcio starebbe ancora tergiversando sulla scelta dell’operatore con cui concludere il contratto sui diritti, questione che sarà all’ordine del giorno nella prossima riunione di Lega del 26 luglio. Crediamo sia irrispettoso verso utenti e abbonati vendere un prodotto quando ancora non si conosce in futuro sui diritti Tv, una pratica su cui farebbero bene ad intervenire Agcom e Antitrust", conclude il Codacons.

Dazn, aumento abbonamenti e sconti annuali. Le nuove tariffe per seguire la serie A

In una lettera mandata agli abbonati, Dazn fa sapere che "in data 23/09/2023 il costo del tuo piano di abbonamento (DAZN STANDARD mensile) si adeguerà al prezzo di listino attualmente in vigore e diventerà di 40,99€ al mese". Dunque un netto aumento rispetto agli attuali 29,99 euro al mese. Ma Dazn propone anche due offerte che possono permettere ai tifosi di restare su questi livelli di prezzo o addirittura avere uno sconto sulle attuali tariffe. "Vogliamo tuttavia presentarti alcuni piani disponibili che - nel caso in cui scegliessi di attivarli Potranno consentirti di risparmiare rispetto al prezzo attuale del tuo abbonamento mensile (29,99€ al mese) o di spendere al massimo 1€ in più al mese usufruendo di tutta l’offerta sportiva di DAZN: con il piano annuale con pagamento anticipato in unica soluzione a 299€, pari a 24,92€ al mese, puoi risparmiare 5€ al mese rispetto al tuo prezzo attuale; con il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili a 30,99€ al mese, con un aumento di 1€ al mese rispetto al tuo prezzo attuale.