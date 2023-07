Dazn sbarca sul digitale terrestre, sconto per vedere la serie A e.. Le novità

Dazn, satellite e digitale terrestre; come vedere la serie A la prossima stagione

Dazn prepara l'ultima stagione con 10 partite di serie A ogni giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky) mentre continua a trattare per il prossimo contratto con la Lega Calcio che avrà durata quinquennale (2024-2029). La piattaforma di sport online - che investe sulla crescita della qualità del segnale - ormai è andata ben oltre la sola App. Infatti, oltre al Canale Zona Dazn su Sky prosegue la politica di espansione e ci sono due novità molto interessanti in tal senso. Vediamo di cosa si tratta.

Dazn sul satellite: Sky e Tivùsat

Dalla prossima stagione gli abbonati che attiveranno anche Zona Dazn, potranno seguire gli eventi non solo su Sky ma anche al canale 214 del telecomando Tivùsat - la piattaforma satellitare gratuita. Non basta.

Dazn sul digitale terrestre: così si può seguire la serie A senza satellite e app

Sarà poi disponibile a 19,99 euro anche il decoder di Dazn, il Dazn Tv box, per chi non ha accesso alla piattaforma satellitare. “La trasmissione in live streaming rimane al centro dello sviluppo del business di Dazn. Grazie alla nuova partnership con Tivùsat ampliamo le modalità di accesso al nostro servizio per rendere i contenuti premium che trasmettiamo sempre più raggiungibili. Il nostro prodotto ora è fruibile in live streaming, su digitale terrestre e in maniera ancora più capillare sul satellite. Mentre continuiamo a innovare la nostra app per offrire ai clienti esperienze digitali più coinvolgenti e interattive, il rafforzamento della nostra presenza sulla piattaforma satellitare ci permetterà di raggiungere i tifosi anche nelle zone meno servite dalla connessione Internet", le parole di Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia

Dazn, Pass annuale con sconto per gli abbonati

Dazn mette sul piatto anche un'altra novità per la stagione 2023-2: ecco il Pass Annuale, con pagamento in un’unica soluzione per tutte le tipologie di abbonamenti (Start, Standard e Plus), che consentirà un risparmio dal 40% al 46%, rispetto alla sottoscrizione mensile.

Dazn, serie A e B. Liga spagnola in esclusiva, il grande basket e... L'offerta

Dazn non è solo Serie A. Restando nel calcio si può vedere anche l'intero campionato di Serie B, oltre alla Liga spagnola in esclusiva, l'Europa League e il meglio della Conference League. Gli altri sport: basket italiano ed europeo (con i match di Eurolega), gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD come il tennis (Australian Open e Roland Garros) e il ciclismo (Giro d’Italia e la Vuelta), la Champions League femminile, i canali tematici di Juventus, Inter e Milan, gli incontri della Ufc e Boxe, i programmi di approfondimento Tutti Bravi dal Divano, Sunday Night Square e SuperTele.

