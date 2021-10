DAZN problemi, ultimatum AGCOM: "Avete 30 giorni per uno streaming di qualità"

DAZN problemi, l'AGCOM ha avviato un provvedimento d'urgenza nei confronti dell'app per avere garanzie sulla qualità dello streaming e un servizio di assistenza con contatto diretto

I problemi di connessione registrati da DAZN all'inizio della nuova stagione di Serie A, tra blocchi, bassa qualità dell'immagine e rallentamenti, hanno suscitato certamente l'ira degli utenti ma anche irritato le associazioni a difesa dei consumatori come l'AGCOM. La questione è arrivata addirittura in Parlamento con un'accesa discussione alla Camera. Il Garante con un provvedimento di urgenza chiesto all'app di "adottare ogni comportamento rispettoso dei diritti degli utenti, adottando ogni accorgimento funzionale a prevenire i malfunzionamenti della propria piattaforma di origine del segnale televisivo trasmesso in live streaming".

L'AGCOM ha inoltre chiede all'app di "implementare al contempo un servizio di assistenza clienti efficace ed efficiente, che preveda la possibilità di un contatto diretto con una persona fisica". "Le segnalazioni pervenute da consumatori ed associazioni - si legge nella nota del Consiglio dell'associazione - ed i dati sin qui raccolti dall’Autorità circa l’andamento delle trasmissioni hanno evidenziato, nella fornitura del servizio, criticità tali da rendere necessario e non più procrastinabile un intervento urgente, essendo allo stato insufficienti le iniziative volontarie poste in essere dalla società".

DAZN rimborso, AGCOM: "30 giorni per adeguarvi o dovrete risarcire gli utenti"

L'AGCOM ha sottolineato che il suo intervento sulla questione streaming si è resto doveroso per il valore economico e sociale del sistema calcio in Italia. “A questo si aggiunge il diritto degli abbonati di vedere garantita una esperienza di visione soddisfacente, - continua la nota - priva di interruzioni e con adeguati standard di qualità considerando che DAZN ha in esclusiva (e co-esclusiva) la trasmissione delle partite di calcio di serie A. L’Autorità ha chiesto a DAZN di comunicare le precauzioni adottate mediante una relazione dettagliata entro 30 giorni".

L'AGCOM ha anche stabilito le modalità di richiesta per il rimborso e la sua entità. Attualmente DAZN ha promesso gli utenti un mese gratis di abbonamento per coloro che hanno avuto problemi di visione nella quinta giornata di Serie A del 23 settembre 2021.