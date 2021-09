Verona, Di Francesco esonerato: gli scaligeri hanno scelto Tudor

Serie A, Di Francesco esonerato dal Verona dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate e la squadra al penultimo posto in classifica

L'inizio di campionato dell'Hellas Verona non è stato certamente dei migliori. Nelle prime tre giornate gli scaligeri hanno raccolto tre sconfitte con Sassuolo, Inter e Bologna con soli tre gol fatti e ben sette subiti. Nonostante la Serie A è ancora in fase di partenza, il patron Maurizio Setti ha scelto di esonerare l'allenatore Eusebio di Francesco.

Verona, Di Francesco esonero: Tudor lo sostituirà

"Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. - recita la nota ufficiale - Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta". Sulla panchina del Verona dovrebbe sedersi Igor Tudor. La firma arriverà nelle prossime ore, non appena il tecnico scioglierà il contratto con la Juventus quando era assistente di Andrea Pirlo.

Gli ultimi anni non sono stati particolarmente fortunati per Di Francesco. L'allenatore romano nella scorsa stagione era stato esonerato dagli Cagliari dopo solo tre vittorie in ventitre giornate. Nel 2019-20, invece, aveva rescisso il contratto con la Sampdoria all'ultimo posto e con soli tre punti in sette giornate.