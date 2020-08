Dybala-Juventus: si tratta il rinnovo (le cifre). Ma l'addio della Joya...

DYBALA-JUVENTUS RINNOVO. MA OCCHIO ALL'OFFERTA...

Dybala e la Juventus discutono il rinnovo al 2025. La Joya guadagna 7,3 milioni a stagione e vorrebbe avvicinarsi a quota 15 vista l'ottima stagione. Un ingaggio che lo renderebbe il secondo giocatore più pagato tra i bianconeri dietro a Cristiano Ronaldo e superando De Ligt. Possibile un punto d'incontro a 12-13 milioni. Attenzione però alle variabili di mercato: Dybala attualmente è a bilancio per 10 milioni. Di fronte a un'offerta attorno ai 100 mln la Juventus accettandola farebbe una plusvalenza importantissima. Va detto che, secondo quanto riporta la Gazzetta, la Juventus dopo i 40 milioni di perdite del 2018-19, all’esercizio al 30 giugno 2020 potrebbe segnare un meno 70 milioni. Ecco dunque che la cessione di Dybala a certe cifre sarebbe un euro-gol per le casse bianconere (Juve che poi punterà comunque sull'arrivo di una prima punta in grado di giostrare al meglio con Cristiano Ronaldo). Sul giocatore sta tornando il Manchester United (che un anno fa cercò di prenderlo, ma l'attaccante argentino preferì restare a Torino e saltò la trattativa che avrebbe portato Lukaku in bianconero anzichè all'Inter). E poi resta l'interessa del Real Madrid. Anche se Florentino Perez quest'anno, vista la crisi economica mondiale, non sembra disposto a fare colpi galattici.

Juventus, Zapata sogno per l'attacco di Pirlo

La Juventus di Pirlo ripartirà da un nuovo attaccante titolare. Mentre va definito il futuro di Gonzalo Higuain (cessione non semplice, ma il Pipita pare in uscita), il club bianconero è a caccia di un bomber di primo piano. Il sogno resta quello di Duvan Zapata. L'attaccante colombiano dell'Atalanta però non è un obiettivo semplice: Percassi lo valuta almeno 60-70 milioni di euro. Difficile scendere da queste cifre. La Juve, secondo il Corsport, punta a mettere sul piatto 30 mln più una contropartita tecnica (si parla del cartellino di Mattia Perin). Le parti restano lontane, anche se la volontà bianconera è di regalare ad Andrea Pirlo il 29enne attaccante colombiano reduce da due stagioni super con la maglia della Dea (23 e 18 gol negli ultimi campionati).

Juventus-Milik

L'alternativa resta Arkadiusz Milik: l'attaccante del Napoli è a un anno dalla scadenza del suo contratto, non vuole rinnovare e andrebbe volentieri alla Juve. Bisogna però trovare un accordo con Aurelio De Laurentiis sia sulla valutazione del giocatore che sulla contropartita: in calo le quotazioni di Federico Bernardeschi (problema legato ai diritti d'immagine), stabili quelle di Cristian Romero, salgono quelle di Luca Pellegrini.

Juventus, Lacazette e Jimenez

Attenti poi a due bomber della Premier League. Il primo nome è quello del 29enne francese Alexandre Lacazette, che l'Arsenal è pronto a vendere. La valutazione dei Gunners è di 35 milioni circa di euro, ma c'è apertura anche all'arrivo di giocatori da Torin. Anche qui torna il nome di Romero, ma anche quello di Douglas Costa, gradito a Mikel Arteta. Il secondo nome è Raul Jimenez, attaccante del Wolverhampton autore di una stagione da 27 gol: gli ottimi rapporti tra Jorge Mendes e i Wolves possono aiutare la trattativa.

Juventus, Tonali e Vidal

A centrocampo resta aperta la pista che porta a Sandro Tonali che piace anche a Inter (avanti, ma non ha chiuso) e Milan. Il Brescia chiede 35-40 milioni per il suo gioiello. Arturo Vidal starebbe pensando ad un ritorno alla Juventus secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Pais. Stando a questi rumors il centrocampista cileno, in caso di mancata vittoria della Champions League, potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di tornare a vestire la maglia bianconera, già indossata dal 2011 al 2015.

Juventus, Higuain-Khedira verso l'addio

In uscita, dopo le cessioni di Pjanic al Barcellona (60 milioni più 5 di bonus) e Matuidi all’Inter Miami (da ufficializzare), oltre al discorso Higuain è aperto anche quello per Khedira (come il Pipita è in scadenza nel 2021) che potrebbe rescindere con la Juventus. I loro addii abbasserebbero il monte ingaggi.