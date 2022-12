E' morto Sinisa Mihajilovic, l'ex tecnico del Bologna aveva 53 anni

Calcio in lutto: addio a Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic è morto a 53 anni, dopo una lunga battaglia con la leucemia mieloide acuta. Il 13 luglio del 2019 Mihajlovic annunciò in conferenza stampa di essere malato di leucemia mieloide acuta e di doversi sottoporre a cure immediate. Aveva scoperto la malattia per caso, giocando a padel.

Il 26 marzo scorso, sempre in conferenza stampa, disse che si sarebbe dovuto sottoporre a un nuovo ciclo di cure per un ritorno della malattia.

In Italia ha giocato per Roma, Sampdoria, Lazio e Inter; ha allenato Bologna, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino. Lascia la moglie Arianna e 5 figli.

Morte Mihajilovic, il ricordo di Dino Zoff:

"Con Sinisa ci eravamo sentiti 15 giorni fa per anadre a prendere un caffè visto che abitavamo vicino, era una persona a modo. Era una persona a cui era piacevole da stare vicino. Lo ricordo come compagno di sport; è una perdita notevole per il mondo del calcio ma soprattutto per la famiglia". Lo ha detto Dino Zoff collegato in diretta con RaiNews 24 ricordando il tecnico serbo Sinisa Mihajlovic appena scomparso.

Morte Mihajilovic, Salvini si commuove:

"Nel frattempo è arrivato una brutta notizia". Matteo Salvini, vicepremier e responsabile del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture si commuove in conferenza stampa dopo aver appreso la notizia della morte di Sinisa Mihajlovic.

Morte Mihajlovic: il saluto della Fiorentina:



"RIP Sinisa. La Fiorentina piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic e si stringe attorno alla famiglia e ai suoi cari". Così la società viola in una nota.





Morte Mihajlovic, Lotito: "E' nella storia della Lazio"

"Sono molto addolorato, ci lega un'amicizia. Sinisa è nella storia della Lazio". Così all'AGI il presidente della Lazio Claudio Lotito dopo la morte di Sinisa Mihajlovic.

Morte Mihajlovic, Panatta: "Era forte in campo e fuori, un vero leader"

"Abbiamo giocato insieme una volta a tennis, era un grande atleta, un grande calciatore. Abbiamo, amici in comune che sono rimasti addolorati. Una persona che si faceva volere bene. Tutti speravamo che ce la facesse. Porterò sempre un bel ricordo di lui". Lo ha detto Adrono Panatta in diretta su RaiNews 24 ricoprdando l'amico Sinisa Mihajlovic.

"Ricordo quando giocava con la Lazio e doveva tirare una punizione anche da molto lontano - ha aggiunto l'ex tennista -avevo paura che ci facesse gol. E ci faceva semopre gol. Era un leader in campo, era una persona forte e lo ha dimostrato anche quando ha fatto l'allenatore. Forte in campo e forte anche fuori", ha detto Panatta.