E' morto Sinisa Mihajilovic: l'ultimo incontro pubblico con l'amico Zeman

Morte Mihajlovic: l'ultimo "sacrificio", la sorpresa all'amico Zeman

So che ha fatto dei sacrifici per venire qui, ma Sinisa è abituato a fare i sacrifici". Con queste parole, visibilmente contento e commosso (nei limiti consentiti dal personaggio) lo scorso 1 dicembre Zdenek Zeman ha salutato l'amico e collega Sinisa Mihajlovic giunto a sorpresa in una libreria di Roma per assistere alla presentazione del libro di Andrea Di Caro, vicedirettore di 'La Gazzetta dello Sport', 'Zdenek Zeman: la bellezza non ha prezzo'.

L’ex calciatore e tecnico serbo ha abbracciato il boemo dedicandogli delle bellissime parole: "Non ha vinto trofei sul campo ma in realtà ha vinto molto più di quelli che hanno vinto. Ha valorizzato tanti giocatori, facendo divertire i tifosi e portando qualcosa di nuovo in Italia. Prima del suo arrivo in Serie A si giocava per non perdere, dopo le cose sono cambiate. Ha lasciato un segno”, le parole di Sinisa Mihajlovic al boemo. Un momento di gioia sincera per entrambi, uniti dalla passione per il calcio e per lo sport pulito.