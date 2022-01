Eileen Gu, la sciatrice e top model che passa dagli USA alla Cina

Eileen Gu è tra le atlete più attese alle Olimpiadi Invernali 2022. La 18enne anche modella per grandi marchi gareggerà per la Cina nonostante sia nata negli USA

Eileen Gu potrebbe essere uno dei volti più rappresentativi delle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino. E' stata infatti lei la prima donna nello sci acrobatico a realizzare in modo perfetto Double Cork 1440, un salto con partenza e atterraggio all'indietro che prevede due rotazioni verticali e quattro orizzontali, durante una sessione di allenamento a Stubai, in Austria, lo scorso novembre. In bacheca conta già due ori nel big air e nell'halfpipe più un argento nello slopestyle vinti alle Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Losanna nel 2020. Per Eileen Gu si prospetta una pioggia di medaglie ma che non finiranno però nel medagliere degli Stati Uniti, suo paese natale.

Eileen Gu, la stella dello sci acrobatico Made in USA gareggerà alle Olimpiadi per la Cina

Elieen Gu ha 18 anni e studia alla Stanford University. Oltre ad essere un'atleta è anche modella per grandi marchi come Luis Vitton e Tiffany. Pur essendo nata a San Francisco, in California, grazie alle origini della madre ha deciso di gareggiare alle Olimpiadi invernali 2022 per la Cina.

Eileen Gu parla cinese mandarino senza accenti e nel 2020 a Olimpic Channel aveva dichiarato: "Quando sono in Cina, sono cinese. Quando sono negli USA, sono americana". Per quanto riguarda invece la sua professione di modella, l'atleta ha così dichiarato: "Credo sia importante avere una vita completa, ed essere capace di differenziarsi. Mi piace farlo, lo amo. Sono stata alla Paris Fashion Week nel 2019 e credo sia stata la più bella settimana della mia vita… senza offese per lo sci!".