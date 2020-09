El Shaarawy lascia la Cina per un top club europeo? Calciomercato, che rumors!

El Shaarawy al Psg? Leonardo pensa all'ex Roma e Milan

Stephan El Shaarawy potrebbe lasciare la Cina dopo un anno e tornare a giocare in Europa. Il direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, avrebbe preso contatto con l'entourage del 27enne attaccante italiano (ex Milan e Roma) dello Shanghai Shenhua, che vanta gia' un'esperienza in Ligue 1 al Monaco e sul quale sarebbero vigili anche Juventus, Roma e Atletico Madrid. Lo riporta "Telefoot".

El Shaarawy sarebbe molto utile per un Psg che ha perso Cavani e rischia di salutare anche Choupo-Moting a fine contratto (ma si sta trattando il rinnovo). Il Paris Saint Germain potrebbe dunque allargare la sua rosa d'attacco in vista di una stagione che vedra' la squadra di Tuchel impegnata in campionato, Champions, Coppa di Francia e Coppa di Lega, serve allargare la rosa. Da qui l'idea di puntare sul Faraone, fra i convocati di Mancini per i recenti impegni di Nations League ma mai sceso in campo, che tornerebbe volentieri a misurarsi col grande calcio.