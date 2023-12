Elodie e Diletta Leotta, vacanza post tour. E il look di lady Iannone..

Elodie, un 2023 da sogno

Il 2023 di Elodie dal punto di vista professionale e sentimentale è stato fantastico: ha vinto un David di Donatello, è stata protagonista a Sanremo (guarda le foto in gallery dei look spettacolari esibiti sul palco dell'Ariston), dominato le classifiche musicali con le sue hit, fatto un sold-out dietro l'altro nei palazzetti ed, oltre all'indiscusso talento, è diventata una vera e propria icona musicale e di costume. Molti l'hanno defnita la "Beyoncé italiana".

Elodie e Iannone, un 2023 d'amore. E Andrea prepara la Superbike 2024

Sul fronte dell'amore, con Andrea Iannone la storia va a gonfie vele, ha superato l'anno di relazione e la coppia convive da ormai diversi mesi (a Lugano). Tra l'altro per il pilota di motociclismo il 2024 si annuncia elettrizzanter perché segnerà il suo atteso ritorno in pista sulla Ducati nel Mondiale Superbike: la sfida ad Alvaro Bautista, Rea e Toprak Razgatlıoğlu è lanciata. Ma ci sarà tempo per riparlarne.

Elodie e Diletta Leotta, la breve vacanza post tour

Tornando a Elodie, nei giorni scorsi si è concessa una breve vacanza con l'amica Diletta Leotta, sua figlia Aria e Francesca Muggeri: qualche giorno in spa con le amiche. Una Elodie in versione 'zia' e la showigrl siciliana ha pubblicato uno scatto dolcissimo delle tre ragazze che coccolano la piccola Aria (nata ad agosto e frutto dell'amore tra Diletta a il portiere del Newcastle Loris Karius).

Il look di Elodie? Niente body o vestitini sensuali, ammirati nei concerti, ma una minigonna beige a un maxi maglione con le trecce, a collo alto color panna dalla silhouette confortevole. Come scarpe, al bando i tacchi a spillo ed eccola seguire il trend dei combat boots con un paio di anfibi modello della collezione Rabanne x New Rock con suola a carrarmato, chiusure a strappo con fibbie e punta con placca metallica logata. E, diciamocelo, Elodie, appare bellissima anche così.