Elodie e Iannone nel letto insieme: amore a mille! Foto intima che... Gossip

Elodie e Iannone, la foto nel letto insieme

Amore a gonfie vele tra Elodie e Andrea Iannone. La cantante romana ha pubblicato una foto sui social (nelle sue story di Instagram) a letto con l'ex pilota e fuoriclasse della MotoGp. I due sono abbracciati, occhi bassi, i loro sguardi che si incrociano e la sensazione che stia per scattare un romantico bacio. Uno scatto dolcissimo che anche Iannone ha poi condiviso sulla sua pagina di Ig.

Elodie e Iannone, amore a gonfie vele. Il primo bacio paparazzato e... Gossip

Il primo in pubblico della coppia era stato "paparazzato" solo poche settimane fa per le vie di Milano. Elodie e Iannone si sono conosciuti per caso nel mese di agosto durante una vacanza in Sardegna e da lì è nato un feeling che si sta trasformando in una storia d'amore: molti gli avvistamenti dei due insieme in queste settimane tra Milano, Lugano - dove abita Iannone - passando per i viaggi a Madrid e a Vasto, in Abruzzo, dove vivono alcuni amici d'infanzia e dei parenti di Iannone (città di origine del pilota).



Elodie e Iannone, le parole della cantante a Verissimo a settembre

A metà settembre, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di "Verissimo", Elodie aveva confermato per la prima volta la love story con Iannone sottolineando che "ci conosciamo da un mese. Ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione". Rispondendo a una domanda di Silvia Toffanin, Elodie aveva spiegato che Iannone sia un "bravo corteggiatore". E parlando della loro storia: "Stiamo bene, parliamo molto, dobbiamo darci il tempo di conoscerci". E proprio il tempo, a distanza di alcune settimane, sta confermando la bella storia d'amore tra la cantante romana e Andrea Iannone.