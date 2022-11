Iannone, bacio in pubblico a Elodie per le strade di Milano (foto). Gossip

Elodie e Iannone, bacio in pubblico

La storia tra Elodie e Andrea Iannone va a gonfie vele. La cantante e il pilota sono ormai una coppia fissa. E il settimanale Oggi, li ha scovati per le strade di Milano paparazzandoli mentre si stavano baciando. E' la prima volta in pubblico! "Più che Ti mangio il cuore, il titolo del film di Elodie protagonista presentato a Venezia, sembra voler dire Ti mangio tutto", scrive Oggi. Elodie e Iannone poi hanno preso l'auto e sono andati a Lugano (dove vive lo sportivo). Stando alle cronache del gossip, la coppia è già passata alle presentazioni in famiglia e dopo le vacanze estive in Puglia e in Sardegna, i due hanno fatto tappa a Milano, Lugano, Madrid ed anche Vasto (città dove è nato l'ex concorrente di Ballando con le Stelle).

Andrea Iannone bacia Elodie (foto Oggi)



Iannone e la "profezia" sulla rimonta di Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia è a un passo dal titolo della MotoGp. Mancano due punti per diventare il primo campione del mondo italiano dai tempi di Valentino Rossi. Domenica, nel Gp di Valencia il verdetto finale nel duello tra l'italiano e Fabio Quartaro (a cui ha rimontato dal -91 dopo il Sachsenring a metà stagione sino al +23 di oggi). E Andrea Iannone ricorda: “In estate dissi che mi aveva sorpreso per certe cadute, ma che poteva giocarsela e ho avuto ragione. Ero certo che sarebbe risalito, mi aspettavo questa rimonta: è stato veloce, freddo e bravo“, le parole alla Gazzetta dello Sport. Lui che firmò la prima vittoria dell’era Gigi Dall’Igna inn Ducati (e la sua personale in MotoGp). Era il 2016 e si correva il Gp d'Austria 2016. “Quella moto era un proiettile sul dritto, ma faticava su altre piste“, ricorda ‘The Maniac’