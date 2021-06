Eriksen operato: defibrillatore al cuore. Verso l'addio a Inter e serie A

Eriksen operato al cuore: defibrillatore cardiaco. Verso l'addio a Inter e serie A

Christian Eriksen e' stato operato al cuore e dovrebbe essere dimesso in queste ore. Al centrocampista di Inter e Danimarca è stato installato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo dopo il malore avuto nella partita inaugurale di Euro2020.

L'intervento e' stato eseguito al Rigshospitalet, l'ospedale di Copenaghen dove il campione interista e' ricoverato da sabato scorso, quando si era accasciato in campo durante Finlandia-Danimarca. Il defibrillatore e' un sistema di protezione che regolarizza l'aritmia cardiaca ma che potrebbe complicare il via libera per il ritorno al Calcio giocato, almeno in Italia se l’impianto del defibrillatore dovesse essere permanente: in questo caso non potrebbe giocare in Serie A. All'estero la situazione è differente (come dimostra il caso dell’olandese Daley Blind che dal 2019 ha un defibrillatore cardioverter per una miocardite e gioca regolarmente con la maglia dell'Ajax). In Italia, stando al protocollo del Cocis (Comitato organizzativo cardiologico per l’idoneità sportiva) aggiornato nel 2017, non è possibile praticare uno sport di contatto con un defibrillatore attaccato al cuore.