Euro 2020, Uefa pronta a cancellare alcune città per salvare l'Europeo

EURO 2020, UEFA PENSA DI ELIMINARE ALCUNE CITTA'

La UEFA sta valutando alcune opzioni per limitare le sedi di Euro 2020, rinviato alla prossima estate per la pandemia di coronavirus, secondo The Sun. Il torneo si svolgerà per la prima volta in formato itinerante e la gara inaugurale è prevista all'Olimpico di Roma tra Italia e Turchia, ma i funzionari della massima organizzazione calcistica europea potrebbero togliere alcune sedi destinate ad ospitare la manifestazione per ridurre i viaggi in mezzo a una pandemia in corso.

EURO 2020, ANCHE SAN PIETROBURGO A RISCHIO

Tra le città a rischio al momento sembrerebbero figurare San Pietroburgo (Russia), la capitale azerbaigiana Baku e Bilbao. Senza citare alcuna fonte, il Sun ha spiegato che i vertici del calcio europeo stanno anche esplorando uno scenario peggiore, quello in cui Euro 2020 venga giocato in una sola nazione.

La UEFA spera che le partite vengano giocate in stadi aperti ai tifosi, ma ovviamente al momento è uno scenario non molto probabile. Comunque la maggior parte dei ricavi dell'europeo di calcio sarà garantita dalla cessione dei diritti televisivi per l'evento e dagli accordi commerciali. Il torneo - in base al suo format originario - dovrebbe essere giocato in dodici città. Roma ospiterà le tre gare dell'Italia nel Gruppo A, contro Turchia (venerdì 11 giugno alle 21), Svizzera (mercoledì 16 giugno alle 21) e Galles (domenica 20 giugno alle 18). All'Olimpico è in programma una gara dei quarti, sabato 3 luglio alle 21. La finale dovrebbe essere il 12 luglio a Wembley.