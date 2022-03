F1, doppietta Ferrari in Bahrain. Leclerc-Sainz, Verstappen ritirato

F1: Gp Bahrain, doppietta Ferrari Leclerc-Sainz, Verstappen ko

Charles Leclerc su Ferrari ha vinto il Gran Premio del Bahrain, prima prova stagionale del Mondiale di F1. Il pilota monegasco ha preceduto il compagno di squadra Carlos Sainz Jr. per una fantastica doppietta. Terza la Mercedes di Lewis Hamilton. Costretto al ritiro il Campione del Mondo Max Verstappen sull'altra Red Bull.

Il pilota olandese è stato costretto a fermarsi a due giri dalla fine quando era in lotta con Sainz per la seconda posizione. Il disastro della Red Bull è completato dallo stop anche per Sergio Perez, protagonista di un testa coda all'ultimo giro. Quarto posto per l'altra Mercedes di George Russell, davanti alla Haas del danese Kevin Magnussen. Ottimo anche il sesto posto dell'Alfa Romeo con Valtteri Bottas. Chiudono la top ten il francese Esteban Ocon settimo con la Alpine, il giapponese Tsunoda ottavo con l'AlphaTauri, Fernando Alonso nono con la Alpine e il cinese Zhou decimo con l'Alfa Romeo. Primo punti mondiali anche per Mick Schumacher, undicesimo con la Haas. Leclerc è anche il primo leader nella classifica generale. Prossimo appuntamento con il Mondiale di F1 il 27 marzo con il Gran Premio dell'Arabia Saudita.