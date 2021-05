F1, morto lo storico presidente della Fia Max Mosley

Il mondo della Formula 1 piange Max Mosley. A rivelare la sconcertante notizia per primo è stato un giornalista del Daily Mail, Jonathan McEvoy. Al momento non si conoscono le cause della morte, ma da tempo era malato di cancro. Lo storico presidente della Federazione automobilistica internazionale è morto all'età di 81 anni. Considerato tra i dirigenti più importanti del motorsport, è riuscito a far crescere, anche grazie alla collaborazione con l'ex patron del Circus Bernie Ecclestone, la Formula 1 moderna soprattutto dal punto di vista della sicurezza.

Sgomento tra gli appassionati nonostante fosse un personaggio molto controverso: sia per la militanza nei fascisti britannici del padre Oswald (filo-nazista), sia per lo scandalo sessuale in uniformi naziste scatenato nel 2008 dal quotidiano inglese News of the World che fu la cause della sua mancata ricandidatura a presidente della federazione.