F1, Verstappen campione del mondo all'ultimo giro: safety car e passa Hamilton

Con le gomme nuove Verstappen ha subito superato l'inglese Hamiton

Max Verstappen ha vinto il mondiale piloti di Formula 1. Il 24enne pilota olandese con la sua Red Bull si e' imposto nel Gran Premio di Abu Dhabi superando Lewis Hamiton proprio all'ultimo giro dopo che era entrata in pista la safety car.

Alla ripartenza della gara Verstappen, che nel frattempo aveva montato gomme nuove, ha subito superato l'inglese che ha tentato una reazione, ma si è dovuto accodare, senza più riuscire a riprenderlo. Epilogo leggendario in una stagione esaltante, ma non mancheranno le polemiche per la gestione della direzione di gara.

Per il 24enne pilota nato a Hasselt, in Belgio, e' il primo titolo mondiale ottenuto con la decima vittoria in stagione. Terza la Ferrari di Carlos Sainz. Verstappen si e' commosso alla radio mentre il team principal della Red Bull Christian Horner alla radio gli diceva: "Siamo orgogliosi di te, te lo sei meritato ragazzo!".

"E' incredibile, ho lottato per tutta la gara, adesso ho anche i crampi". Sono state le prime parole del pilota. "Lo meritano i ragazzi del team, li adoro, vorrei restare qui 10, 15 anni, a vita, non c'è motivo di cambiare - ha aggiunto il pilota della Red Bull - L'obiettivo era vincere il mondiale e ci siamo riusciti". Ad un certo punto della gara, prima della safety car a pochi giri dal termine, sembrava che solo un miracolo potesse riportarlo davanti: "Finalmente un po' di fortuna anche per me", ha concluso Verstappen.

Sul circuito di Yas Marina solo decima l'altra rossa di Charles Leclerc. Quarto posto per Vallteri Bottas su Mercedes, quinto e sesto Yuki Tsunoda e Pierre Gasly con le AlphaTauri, settimo Lando Norris con la McLaren. Ottava e nona le due Alpine di Fernando Alonso e Esteban Ocon.