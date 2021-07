F1: Verstappen-Hamilton, bufera dopo l'incidente spettacolare

WOLFF "HAMILTON L'OPPOSTO DI UN PILOTA SCORRETTO"

La collisione di Hamilton con Max Verstappen a Silverstone domenica scorsa ha scatenato diverse polemiche. I piu' delusi sono naturalmente quelli del team Red Bull, con il consulente Helmut Marko che ha definito la guida di Hamilton "negligente", parlando di "comportamento pericoloso". Chi non ci sta a sentir parlare cosi' del campione del mondo e' Toto Wolff, team principal della Mercedes: "Tutti hanno un'opinione, va bene, ma Lewis e' l'opposto di un pilota scorretto. E' uno sportivo. Non abbiamo visto grossi incidenti con lui. Ed e' per questo che mantiene il suo comportamento tranquillo". "Penso che una mossa in quella curva sia un enorme rischio e o sa ogni pilota - ha detto Christian Horner, team principal di Red Bull -. Siamo stati fortunati che non ci sia stato qualche ferito grave. E' per questo che sono piu' arrabbiato. Per un sette volte campione del mondo e' stato un errore da dilettante. Ripeto, e' andata bene".

F1: VERSTAPPEN A MONTECARLO DOPO INCIDENTE A SILVERSTONE, 'BELLO TORNARE A CASA'

Il leader del mondiale di F1 Max VERSTAPPEN torna a farsi vivo sui social dopo il pauroso incidente a Silverstone, nel corso del Gp d'Inghilterra, dopo un serrato duello con Lewis Hamiton. Tutto ok dopo gli accertamenti in ospedale e ora il 24enne olandese è a Montecarlo: "Bello tornare a casa", scrive su Instagram. Qualche giorno di riposo, poi testa al Gp dell'Ungheria del 1° agosto.