Falsi vaccini, ira dei medici con Madame: "Al concerto di capodanno? Assurdo"

Falsi vaccini, Giorgi e Madame rischiano grosso. Le carte dell'inchiesta

La questione dei finti Green Pass che coinvolge tra gli altri anche due vip del calibro di Madame e Camila Giorgi si allarga sempre di più. Hanno chiesto l’incidente probatorio, gli inquirenti della procura di Vicenza che si stanno occupando del caso delle presunte false vaccinazioni che ha coinvolto la cantante e la tennista. Indagine che era partita da controlli e accertamenti effettuati sulla dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, suo marito Andrea Giacoppo e dal nefrologo Erich Goepel Volker, arrestati e poi liberi in attesa di giudizio. Dal punto di vista sportivo, la Federazione Italiana Tennis e Padel - si legge sarebbe già entrata in possesso delle carte dell’inchiesta e potrebbe quindi presto mettere in moto la sua macchina giudiziaria. Giorgi dovrebbe partecipare all’Australian Open e prima al Wta di Adelaide.

La Federazione potrebbe decidere di fermarla prima della partenza. Sul caso Madame, invece, è intervenuto il segretario Fimmg (Federazione dei medici di medicina generale) Roma Pier Luigi Bartoletti. In particolare, il dottore, in un’intervista a la Repubblica, ha commentato la partecipazione di Madame al Concertone di Capodanno al Circo Massimo, dicendo: "Gli australiani quando Djokovic faceva il furbo non lo hanno fatto entrare in Australia, mentre noi ai furbi no vax concediamo il concerto di Capodanno. Qui si passa da un atteggiamento forcaiolo a quello di assoluto permissivismo. La gente così non capisce. Vanno evitate cose oggetto di polemica", ha detto Bartoletti.