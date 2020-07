Ferrari disastro Gp d'Ungheria. Leclerc: Vettura difficile da guidare"

Charles Leclerc torna a casa con zero punti e un modesto undicesimo posto nel Gp di Budapest all'Hungaroring. La Ferrari è andata male a Budapest (sia lui che Vettel, sesto, doppiati da Lewis Hamilton) e il Mondiale di Formula 1 ora è in salita. “La vettura era estremamente difficile da guidare, con un bilanciamento che era molto peggiore di quello che avevamo individuato venerdì e sabato, quando eravamo andati meglio delle aspettative. Guidandola, non sembrava nemmeno la stessa macchina e sarà necessario analizzare bene tutti i dati per cercare di capire come mai abbia fatto tanta fatica”, le parole di Leclerc. Due zeri in tre gare per Leclerc. La Ferrari è soltanto quinta in classifica costruttori con 27 punti, con la Mercedes prima a quota 121. Il Mondiale F1 piloti vede poi Lewis Hamilton a 63 punti davanti al compagno Bottas (58 punti) e Max Verstappen (Red Bull) 33 punti. Leclerc è solo settimo a pari punti con Stroll.

Ferrari, Binotto: "C'è bisogno di un cambio di rotta"

Ora una settimana di pausa prima del Gp d'Inghilterra a Silverstone. La Ferrari sarà chiamata a reagire, ma il tempo è poco per riordinare le idee. “Finire doppiati brucia tantissimo, a noi e a tutti i nostri tifosi. E' stata una domenica davvero deludente, risultato difficilissimo da digerire. Ora torniamo a casa dopo una trasferta lunghissima e dobbiamo cercare di fare di tutto per migliorare in ogni modo e su tutti i fronti. Servirà un’analisi chiara da parte di ciascuno e il coraggio di cambiare rotta, se necessario: la dinamica attuale non è accettabile. Non ci sono altre ricette per rimediare a questa situazione”, ha spiegato il team principal della Ferrari Mattia Binotto.

FERRARI, VETTEL: QUINTO-SESTO POSTO MASSIMO CHE POTEVAMO AMBIRE

Sebastian Vettel ha salvato il salvabile con un buon sesto posto visti i problemi della Ferrari. "Il massimo a cui potevamo ambire era il quinto o il sesto posto. Nei giri conclusivi ho faticato molto con le gomme e non ho potuto lottare con Alex (Albon) come invece mi sarebbe piaciuto poter fare. Purtroppo non siamo dove vorremmo essere, ma almeno oggi possiamo dire di aver veramente dato tutto quello che avevamo”. Con il senno di poi, secondo Vettel "avremmo fatto meglio a prendere qualche rischio in più e a fermarci al giro 3 anziché al 4 per passare da gomme Inter a quelle da asciutto. Ho infatti perso molto tempo ai box aspettando che passassero diverse altre macchine prima che mi facessero segno di andare”.

LECLERC, VETTEL E FERRARI: LE QUOTE DEI BOOKMAKERS

Per i piloti della Ferrari, il mondiale di Formula 1 è un miraggio: sul tabellone di 888sport.it la vittoria di Leclerc si gioca 200 a 1, mentre Vettel è lontanissimo a 500 a 1. Con 121 punti nel mondiale costruttori dopo tre gare (a fronte dei 55 della Red Bull e dei 27 della Ferrari, attualmente quinta in classifica), per i bookmaker, riporta Agipronews, la Mercedes ha già in tasca il titolo (a 1,15), con la Ferrari offerta 100 a 1 alle spalle della Red Bull (a 21,00). Anche la lotta per il mondiale piloti è tutta interna alle Frecce d'Argento: Hamilton è favorito a 1,15 per il suo settimo titolo, con il compagno di squadra Valtteri Bottas che insegue a 5,25.