Figc, ecco lo stipendione di Gravina: da 36mila a 240 mila euro all'anno

In alto da sinistra a destra Ignazio La Russa, Gabriele Gravina e Giovanni Malagò. Sotto in basso a sinistra Beppe Marotta e al suo fianco Zvonimir Boban

Boban ha scatenato gli utenti dei social: "Ma Zvone Boban chi cazzo l'ha invitato?"

Paolo Ziliani svela come il presidente della Figc si sia alzato lo stipendio portandolo da 36 mila a 240 mila euro "per ottenere i trionfi che stiamo assistento". La foto in tribuna a San Siro con Malagò, La Russa, e Boban che ha scatenato gli utenti dei social: "Ma Zvone Boban chi cazzo l'ha invitato?".

Paolo Ziliani si è tolto qualche sassolino dalle scarpe su Twitter: "A San Siro (...) c'erano il presidente del Senato La Russa,il presidente del CONI Malagò (...) e quindi Gravina è contento: non per niente come responsabile del Club Italia che supervisiona e coordina l'attività di tutte le nazionali azzurre si è alzato lo stipendio da 36 mila a 240 mila euro per ottenere i trionfi cui stiamo assistendo". Lo scrive il sito areanapoli.it ripreso da Dagospia.

"Ed è vero: nonostante San Siro sia sempre pieno come un uovo quando giocano Inter e Milan, stasera non lo sarà perché la gente, quando sente puzza di "cose di Palazzo", ha giustamente imparato a darsela a gambe. Se le sorti del calcio italiano non stanno a cuore nemmeno a chi lo guida, interessato solo a salvaguardare gli straordinari brand di club altolocati e dai comportamenti spericolati persino a costo di fare strame di leggi e regolamenti, perché dovrebbero interessare a chi deve oltretutto pagare il biglietto? Ha aggiunto il giornalista sportivo de Il Fatto Quotidiano.