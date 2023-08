Zhang rischia di perdere l'Inter, Il colpo da 32mln Pavard allerta gli advisor

Inter, si muovono gli advisor. La scadenza del prestito si avvicina e Zhang deve decidere che fare

Mentre i tifosi dell'Inter festeggiano per l'acquisto di Pavard dal Bayern, il più caro del mercato estivo della Serie A (32 milioni), la proprietà trema. Zhang, infatti, - riporta Il Sole 24 Ore - rischia di perdere il club. Maggio 2024 si avvicina ed è la data limite fissata, andrà infatti in scadenza il prestito da 275 milioni di euro con il fondo californiano Oaktree. Un problema serio da affrontare per la famiglia proprietaria del club nerazzurro. Anche perché il prestito è di tipo Pik che fra capitale e interessi supererà i 360 milioni. Zhang rischia di restare col cerino in mano e di consegnare il club a Oaktree con l’escussione del pegno.

Lo stesso Zhang - prosegue Il Sole - ha allertato i consulenti subito dopo l'acquisto di Pavard, offrendo due opzioni possibili: un riassetto azionario o di ridiscutere il debito. Il problema sono di questi tempi i tassi d’interesse salati che già nel finanziamento con Oaktree erano al 12 per cento. Il manager cinese ha affidato a Goldman Sachs il compito di studiare una soluzione di rifinanziamento del prestito. Ma dall’altra parte c’è il consulente Raine Group, advisor molto noto nel mondo del pallone che, di recente, è stato alla regia nel passaggio del team londinese del Chelsea dal magnare tusso Abramovich a un consorzio guidato da Todd Boehly.