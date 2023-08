Inter scudetto e 2° stella: bookies mandano ko Napoli-Milan-Juventus. Le quote

Inter favorita per lo scudetto: Milan, Napoli e Juventus in ritardo. Le quote di 888sport

Il mercato con qualche gioia (Frattesi-Thuram-Arnautovic) alcuni addi sofferti (Dzeko, Onana, Brozovic) e il mancato ritorno di Romelu Lukaku non scoraggia i bookmaker: l’Inter è la favorita per la Serie A 2023/2024.

I nerazzurri, terzi nello scorso campionato e finalisti in Champions League, partono in pole position nelle previsioni dei bookmaker sullo scudetto, con un successo offerto a 2,75 su 888sport (ossia: punti 1 euro e ne vinci 2,75). Fosse così, la società gudiata da Suning si metterebbe la famosa seconda stella (ventesimo titolo) sul petto vincendo la volata con i cugini del Milan (anch'essi a quota 19 tricolori vinti sin qui).

I campioni in carica del Napoli - che hanno perso Luciano Spalletti, trovando in Rudy Garcia la nuova guida - sono la principale antagonista: un bis firmato Osimhen-Kvaratskhelia è a quota 4 contro 1, mentre la Juventus campione d’Italia vale 4,50 la posta: va ricordato che i bianconeri avranno solo campionato e Coppa Italia, dunque potranno concentrare le loro energie sulla corsa scudetto più di quanto non faranno le rivali.

Più indietro il Milan, malgrado un mercato spettacolare (dopo la cessione di Tonali sono arrivati campioni come Pulisic, Loftus Cheek, Chukwueze e Reijnders): lo scudetto di Rafael Leo e compagni - a due anni dall'ultimo successo del Diavolo - viene quotato 6 contro 1. Lontane al momento le formazioni della Capitale: la Roma di José Mourinho è avanti a 12 sulla Lazio di Maurizio Sarri, per cui il titolo si gioca a 15.

Alta la quota dell’Atalanta di mago Gasperini (che ha preso Tourè e Scamacca in attacco, oltre alla scommessa De Ketelaere dal Milan) proposta a 29.

Inter scudetto? Ci scommettono anche Sisal e Snai. Napoli lontano, Milan e Juventus in scia ai nerazzuri

Anche per Sisal, sarà scudetto Inter, proposta a 2.75. davanti alla Juventus a 3.00. In scia il Milan che viene quotato a 3.50. Il Napoli campione è molto più lontano e relegato al ruolo di quarta favorita (a 7.50) davanti a Roma (16.00) e Atalanta (a 25.00). Più staccate la Lazio di Sarri (33.00) e la Fiorentina (a 50.00).

La Snai? Concorda sull'Inter campione d'Italia con la stessa identica quota: 2.75 e vede alla pari le due grandi sorelle come inseguitrici: Juventus e Milan a 3.25. Il Napoli sembra condannato ad abdicare anche per i quotisti Snai (a 7.50), con la Roma di Mourinho pagata 15.00 volte la posta iniziale. L'Atalanta di Gasperini? Dovesse vincere lo scudetto sarebbe pagata a 20.00, con la Lazio a 33.00 e la Fiorentina a 50.00.

Osimhen capocannoniere davanti a Lautaro Martinez e Vlahovic, le quote dei bookmakers

L’anno scorso Victor Osimhen la spuntò facilmente su Lautaro Martinez nonostante una serie di guai fisici. Anche nella stagione alle porte saranno loro due, secondo gli esperti di Planetwin365, a giocarsi lo scettro di miglior marcatore della Serie A. Il nigeriano del Napoli è in pole a 3, seguito a ruota dall’interista a 3,65. Il podio vede salire lo juventino Dusan Vlahovic, proposto a 7, mentre un ritorno ai vertici di Ciro Immobile paga 8 volte la posta. Attenzione poi a Domenico Berardi a 15, con Rafael Leao a quota 17.

Frosinone, Verona e Lecce a rischio retroscessione per i bookmakers

Poca fiducia nel Frosinone, che stando alle quote di Newgioco è la principale indiziata a scivolare in Serie B: il ritorno immediato dei ciociari in cadetteria è basso a 1,33. Il Verona, salvatosi pochi mesi fa solo nello spareggio di fine stagione (con lo Spezia), vede la discesa in B a 1,75, ma attenzione anche al Lecce a 1,50. Più tranquilla la situazione di Cagliari e Genoa, offerti a 2,20, mentre la Salernitanana si attesta a 3,50.

Bookmakers, le quote Champions: Inter sicura

L’Inter è sicura del piazzamento tra le prime 4, a 1,10 su Stanleybet.it. Quasi certe anche Juventus, a 1,20, e Napoli a 1,25. Quota bassa per il Milan a 1,40, mentre saranno costrette a inseguire Lazio e Roma: i giallorossi sono visti a 2,75, mentre la formazione biancoceleste vede la conferma nell’elite europea a 3,25. Alta la quota dell’Atalanta, a 7,50, con la Fiorentina a 8,50.