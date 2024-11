Figc, approvata la riforma Gravina. Ecco che cosa cambia

Calcio, Figc: approvata la riforma dello Statuto proposta da Gravina

Approvata la proposta del presidente Gabriele Gravina per quanto riguarda la riforma dello statuto della Figc. Nell'assemblea statutaria straordinaria, infatti, sono state votate con ampia maggioranza tutte le proposte avanzate dal presidente federale.

Passa la linea di Gravina, quindi, senza bisogno di votare la proposta della Serie A, che ha fatto muro votando in maniera contraria o astenendosi a tutte le proposte. In seguito alle votazioni della proposta del presidente federale, sono stati approvati anche gli emendamenti della Lega Nazionale Dilettanti riguardanti gli articoli 10, 14 e 15.

Nell'assemblea statutaria straordinaria sono stati 376,35 i voti favorevoli, 29,33 quelli contrari e 46,40 gli astenuti. Respinte perché decadute o assorbite le proposte di emendamento della Serie A.

Che cosa cambia ora

Con la modifica dello statuto cambiano i pesi elettorali nel Consiglio Federale. La Serie A avrà un consigliere in più, si passa da 3 a 4, il peso elettorale sale al 18%. Da 1 a 2 per la Serie B (peso elettorale dal 5 al 6%), per la Lega Pro invece i Consiglieri Federali si dimezzano da 2 a 1 (peso che scende dal 17 al 12%).

Tutto invariato per la Lega Nazionale Dilettanti (6 consiglieri, 34% di peso elettorale), l'Aiac, associazione degli allenatori (2 consiglieri, 10%), l'Aic, associazione calciatori (4 consiglieri, 20%). Mentre l'Aia, associazione degli arbitri perde un consigliere federale. In totale aumenta il peso dei campionati professionistici che sale al 36% contro il 34% dei dilettanti.

Gravina: "Soddisfazione, oggi è rispetto dei principi di democrazia"

“La soddisfazione oggi è aver privilegiato un principio fondamentale al quale ci siamo ispirati in tutto questo percorso, il rispetto dei principi della democrazia, sancito in diversi passaggi dove si fa riferimento in maniera chiara al rispetto dei principi statutari. Oggi è stato il luogo dove si è voluto dimostrare che l’esercizio del principio della democrazia deve essere salvaguardato e tutelato”.

Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina. “Aver lavorato su un equilibrio fondamentale e aver pensato in maniera responsabile di concedere, nell’ambio di un equilibrio federale, alcune attività come l’autonomia alla Lega di A, non previsto in alcuna norma di Stato, mi sembra anche questo un gesto di responsabilità ed ha un suo peso. I numeri sono altamente significativi ma vorrei parlare di contenuti. Abbiamo accolto e copiato quanto richiesto dalla A negli ultimi due anni. Al di là della presa di posizione politica, che ritengo significativa, credo sia stato un gesto di grande responsabilità da parte di tutte le componenti, nonostante non ci sia stato un accordo sui numeri”.