Napoli affondato dall'Atalanta e tra i due litiganti è l'Inter che decolla in quota scudetto (bis): contro Lautaro e compagni non c'è speranza

Inter-Napoli accende San Siro

Domenica 11 novembre 2024 alle 20,45 si accendono le luci di San Siro per la super sfida tra Inter e Napoli, che guidano la classifica di Serie A. La squadra di Antonio Conte arriva al big match con un solo punto di vantaggio su quella di Simone Inzaghi, dopo la dura sconfitta interna subita contro l’Atalanta (e la contemporanea vittoria sofferta dei campioni d’Italia contro il Venezia). Sul fronte scudetto l'Inter malgrado sia seconda viene considerata decisamente favorita sulla capolista Napoli. Risale l'Atalanta che aggancia la Juventus, mentre il Milan continua a destare scetticismo tra i bookmakers.

Inter davanti a Napoli nelle quote scudetto dei bookie

Proprio alla luce dell’ultimo turno, scrive Agipronews, per i bookie è sempre più vicino in quota il bis degli uomini di Inzaghi, offerto a 1,80 su Planetwin365 e William Hill, mentre sale a 4 - rispetto al 2,50 del post turno infrasettimanale - il quarto scudetto per il Napoli.

La quinta vittoria consecutiva in campionato, con doppietta di Lookman e gol di Retegui nello 0-3 del “Maradona” vede l’Atalanta fare un notevole balzo verso il tricolore e avvicinare il Napoli: scende infatti da 17 a 7,50 la prima volta della Dea, stessa quota scudetto della Juventus, tornata al successo a Udine.

Il Milan di Fonseca vince a Monza, ma non convince (primo tempo sottotono e con due-tre momenti di blackout della difesa) grazie al gol di Tijjani Reijnders), resta lontano in classifica (-8 dal Napoli e -7 dall'Inter: ma con la partita contro il Bologna da recuperare) e viene offerto a 16 contro 1 nelle quote scudetto, seguito dalla sorpresa Fiorentina, terza in classifica a -3 dalla vetta e vista ora a 21 volte la posta dai betting analyst di bet365.