Filippo Ganna che sfortuna: si ritira dal Giro d'Italia 2023, ecco perché

Filippo Ganna si ritira dal Giro d'Italia 2023: positivo al Covid

Filippo Ganna è risultato positivo al Covid ed è costretto allo stop. Lo annuncia la sua squadra, il team Ineos Grenadiers attraverso twitter. Il ciclista italiano, secondo alla Milano Sanremo quest'anno e sesto alla Parigi Roubaix, deve lasciare il Giro d'Italia.

Giro d'Italia, Filippo Ganna si ritira per covid: l'annuncio della Ineos

"Filippo Ganna purtroppo non si schiererà per la tappa 8 di oggi del Giro 2023 - si legge - dopo essere risultato positivo al Covid-19 e aver mostrato lievi sintomi simil-influenzali. Filippo ora si riposerà e si riprenderà completamente prima di proseguire per il suo programma di gare del 2023".