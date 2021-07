Finale Euro 2020: biglietti in palio per chi si vaccina contro il Covid

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha messo in palio due biglietti per la finale degli Europei, in programma sabato a Wembley, per stimolare i cittadini a vaccinarsi contro il Covid-19.

Ai londinesi che si prenoteranno per la somministrazione verrà offerta la chance di partecipare al sorteggio di due biglietti per lo stadio, nonché di altri 50 accessi per la fan zone organizzata a Trafalgar Square.

La decisione segue le polemiche sulla gestione dell’emergenza-Covid 19 da parte del governo di Boris Johnson. Nonostante il dilagare della variante Delta, il Premier ha confermato la rimozione delle limitazioni adottate per prevenire i contagi, ma è stato smentito dal nuovo ministro della Salute.

Sajid Javid, che ha sostituito Matt Hancock dopo lo scandalo del video con l’amante che ha provocato le sue dimissioni, ha detto che lui, nonostante le decisioni del Governo di cui fa parte, continuerà ad usare la mascherina.