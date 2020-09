Fiorentina, 250 milioni per il nuovo stadio e 5 miliardi di ricavi in 10 anni

Fiorentina, 250 milioni per il nuovo stadio

La Fiorentina è pronta ad investire 250 milioni di euro per costruire il Nuovo Stadio Artemio Franchi, così da regalare alla città e ai propri tifosi un impianto all'avanguardia da 42.000 spettatori, generare oltre 1.000 nuovi posti di lavoro e garantire al Club viola le risorse necessarie per competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. Lo ha annunciato il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, nel corso di una conferenza stampa allo stadio 'Artemio Franchi' per presentare lo studio degli impatti economici, effettuato da Monitor Deloitte - Strategy Consulting, in caso di costruzione di un nuovo stadio da edificare al posto dell'attuale impianto.

Fiorentina, stadio nuovo con +5 miliardi di ricaduta su Firenze

Un investimento significativo che potrebbe generare complessivamente un impatto economico pari a circa 5 miliardi di euro in 10 anni tra crescita dei ricavi della Acf Fiorentina, nuove attività commerciali di terze parti, nuovi posti di lavoro, gettito fiscale extra per la pubblica amministrazione e sviluppo immobiliare del quartiere Campo di Marte.

Stadio nuovo Fiorentina, Rocco Commisso: "Volano importante per l'economia toscana"

Il patron Commisso ha detto: "Dal mio arrivo a Firenze, abbiamo sempre dichiarato di volere regalare una casa ai nostri tifosi che fosse all'altezza di Firenze e della storia della Fiorentina. Come prima opzione il nostro piano è stato quello di rendere lo stadio 'Franchi' un impianto moderno e all'altezza delle esigenze di un Club che ha delle grandi ambizioni. Abbiamo chiesto a Deloitte, una delle aziende di servizi di consulenza più importanti del mondo, un'analisi che oggi vi abbiamo illustrato con l'obiettivo di far capire a tutti i profondi vantaggi che un'opera di tale portata genererebbe non solo per la Fiorentina, ma per tutta la città"

"Abbiamo iniziato un percorso che potrebbe fare avere a Firenze e ai fiorentini non solo uno stadio di altissimo livello, ma che potrebbe generare un volano importante per l'economia toscana in un momento di grande crisi come quello che stiamo affrontando e che dovremo affrontare ancora per molto tempo", ha aggiunto Commisso.

Luigi Capitanio, Director di Monitor Deloitte, ha spiegato: "Fin da subito abbiamo sposato con entusiasmo il progetto Nuovo Stadio fortemente voluto dal presidente Commisso. Progetto che, come evidenziato nel nostro studio, si caratterizza per piena sostenibilità economico-finanziaria con grandi benefici per Firenze e l'Italia intera in termini di indotto, nuove opportunità occupazionali e salvaguardia ambientale. Caratteristiche comuni di tutti i nostri Progetti di rinnovamento degli Stadi calcistici e che rispecchiano appieno la nostra strategia 'Impact for Italy' che si pone l'obiettivo di contribuire a far crescere e rendere più competitivo il Paese attraverso le imprese per le quali il nostro Network opera". Fiorentina tra i top club d'Europa - Il Nuovo Stadio Franchi consentirà alla Acf Fiorentina di diversificare e aumentare le proprie entrate: grazie al Nuovo Stadio, lo studio dimostra infatti che i 93 milioni di euro di ricavi registrati nella stagione 18/19 cresceranno fino a raggiungere i 225 milioni di euro l'anno in uno scenario mediamente ottimista, avviando quel percorso di crescita necessario per colmare il gap con i top club nazionali e internazionali e raggiungere una solida sostenibilità finanziaria derivante da un maggior peso dei ricavi caratteristici (ticketing, commerciale) rispetto alla componente dei diritti televisivi.

Tutto questo, oltre a migliorare la competitività della società come Club sportivo, determinerà impatti positivi anche per la città, infatti la Fiorentina avrà una dimensione tale da diventare una delle più grandi aziende per volume di ricavi e numero di addetti di Firenze. Nuove opportunità di sviluppo per attività commerciali terze - Il Nuovo Stadio Franchi genererà un boost rilevante per le attività commerciali all'interno e all'esterno dell'impianto: grazie al Nuovo Stadio, lo studio dimostra infatti che i 5,3 milioni annui di ricavi delle attività commerciali che oggi beneficiano dei flussi generati durante le partite casalinghe aumenteranno fino a 126 milioni grazie ai 50.000 metri quadri di area commerciale del Nuovo Stadio. Anche in questo caso i benefici per la città e l'economia locale saranno notevoli, infatti la nuova area commerciale aperta 7/7 e composta da spazi retail, ricettivi (es. hotel) e fan (es. museo), sarà in grado di attirare minimo 2 milioni di persone ogni anno tra tifosi, residenti e turisti. A trarre i maggiori vantaggi saranno quindi le aziende che opereranno sia all'interno dello Stadio che al di fuori della struttura che beneficeranno dei flussi di tifosi e non, sia durante il match day sia durante gli altri giorni della settimana.

Entrate monetarie extra per la Pubblica Amministrazione locale e nazionale - Il Nuovo Stadio Franchi grazie a maggiori volumi di business sarà in grado di generare maggiori entrate per la Pubblica Amministrazione: grazie al Nuovo Stadio, lo Studio dimostra infatti che il gettito fiscale diretto e indiretto passerà dagli attuali euro 12M annui a euro 95M, con euro 5M all'anno destinati alle casse comunali. Un aumento di gettito considerevole e imputabile a diversi fattori tra cui la crescita del fatturato e del numero di dipendenti dell'Acf Fiorentina, i maggiori volumi di business delle società terze (bar, ristoranti, negozi, imprese edili), le imposte una-tantum come gli oneri di urbanizzazione oltre che quelle ricorrenti connesse alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'impianto, quali Imu e Tari. Maggiore livello occupazionale - Il Nuovo Stadio Franchi sarà in grado di creare nuovi posti di lavoro per la Città di Firenze: grazie al Nuovo Stadio, lo Studio dimostra infatti che dai circa 190 lavoratori attualmente impiegati per attività direttamente o indirettamente imputabili allo Stadio si passerebbe ad oltre 1.000 posti di lavoro. Naturalmente i benefici per Firenze saranno considerevoli, basti pensare che creare 1.000+ nuovi di lavoro equivale a trovare impiego al 10% delle persone attualmente disoccupate a Firenze e generare il 25% dei posti di lavoro nati in Città tra il 2017 e il 2019.

Fiorentina stadio nuovo, sviluppo immobiliare del quartiere di Campo di Marte

Il Nuovo Stadio Franchi richiederà un investimento di euro 250M da parte di Acf Fiorentina e consentirà di attirare grandi investimenti nel quartiere di Campo di Marte: grazie al Nuovo Stadio, lo Studio dimostra infatti che il valore immobiliare aumenterebbe del 25% per la componente residenziale e del 60% per quella commerciale. Anche in questo caso i benefici per la Città saranno notevoli, infatti l'investimento consentirà di potenziare gli investimenti pubblici in infrastrutture previsti dal Comune e contribuirà in modo sostanziale al suo rinnovamento infrastrutturale.