Fiorentina-Inter e Bologna-Milan, quando si giocano i recuperi alla luce dei playoff di Champions League

La Champions League ha dato i suoi verdetti: Inter qualificata agli ottavi di finale, mentre Milan, Juventus e Atalanta dovranno passare dai playoff nella speranza di entrare tra le magnifiche Champions (il Bologna eliminato, ma era cosa nota alla vigilia dell'ultimo turno).

Come si ripercuote sul calendario della serie A, che aveva due match da recuperare, questa situazione? Toccherà alla Lega Calcio decidere e venerdì 31 gennaio, quando verranno decisi anticipi e posticipi delle prossime giornate dovrebbero arrivare anche le date che finalmente toglieranno gli asterischi alla classifica.

Per Fiorentina-Inter (match interrotto il 1 dicembre scorso al 17' per un malore che aveva colpito Edoardo Bove) non dovrebbero esserci grandi problemi. I viola sono fuori dalla Coppa Italia e torneranno a giocare in Conference League a marzo (ottavi di finale i 6 e 13). I nerazzurri tra le top-8 della Champions e quindi liberi da impegni in febbraio, mentre contro la Lazio in Coppa Italia saranno impegnati alla fine del mese (25 o 25/2). Dunque la prima data libera per recuperare Fiorentina-Inter sarà già la prossima settimana (il 6/2).

Bologna-Milan invece si è complicata a causa della brutta sconfitta dei rossoneri sul campo della Dinamo Zagabria. Niente ottavi di finale diretti, doppio turno dei playoff a febbraio (l'11 e 12 febbraio alle 21, il ritorno il 18 e 19 alla stessa ora), quarti di Coppa Italia già messi in calendario (Milan-Roma il 5/2 a San Siro). I rossoblu sono più liberi: niente Champions, l'unica infrasettimanale sarà sul campo dell'Atalanta il 4 febbraio (per la Coppa Italia). Dunque, la prima data libera per recuperare Bologna-Milan dovrebbe essere il 26 febbraio. Per la squadra di Conceiçao certificherà un mese densissimo con 3 match a settimana senza possibilità di recuperare energie e allenarsi con più calma a Milanello. L'effetto negativo della brutta notte di Zagabria.