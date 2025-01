Disastro Milan, quanti soldi persi: l'addio alla top 8 di Champions League è un salasso per le casse rossonere

Disastro Milan contro la Dinamo Zagabria, quanti soldi persi: addio alla top 8 di Champions League, un salasso per le casse rossonere

La sconfitta sul campo della Dinamo Zagabria è stata rovinosa per il Milan sotto tutti i punti di vista. Dal punto di vista sportivo è sfumato un accesso diretto agli ottavi di Champions League ampiamente alla portata alla vigilia (e a posteriori, sarebbe bastato pareggiare contro la squadra allenata da Fabio Cannavaro). Inutile sottolineare l'impatto psicologico sull'ambiente rossonero, il processo mediatico alla squadra che torna d'attualità dopo che la rocambolesca vittoria contro il Parma aveva portato spiragli di luce a Milanello e dintorni. Senza contare il calendario disastroso che ora la squadra di Conceiçao si troverà ad affrontare a febbraio con i due match di playoff che si aggiungono a quello infrasettimanale contro la Roma (quarti di finale a San Siro il 4/2) e faranno slittare il recupero contro il Bologna (forse al 26 febbraio, prima data disponibile).

E in più c'è la perdita economica per non essere entrati tra le top-8 che verrà solo 'alleviata' dall'incasso dell'euro-sfida di San Siro prevista per provare a raggiungere gli ottavi con gli spareggi. Già perché il 13° posto porta il Milan a incassare 6,6 milioni contro gli 8,525 che prevedeva il 6°acquisito a 90 alla vigilia della Dinamo Zagabria.

Non solo: entrando direttamente tra le prime otto il club rossonero si sarebbe garantito 11 milioni, più 2 di bonus per il piazzamento dal 1° all'8° posto, mentre la tredicesima posizione vale solo un milioncino (assegnato a chi finisce tra il 9° e il 16° posto).

Senza dimenticare che vincere contro la squadra croata valeva i 2,1 milioni previsti per ogni successo che garantisce la Champions (700mila euro il pareggio).

Totale? Il Milan aveva le carte in regola per guadagnare circa 24 milioni. Invece il 2-1 di Zagabria ha fatto sprofondare i ricavi a quota 8,6 mln.

Complessivamente il Diavolo ha fin qui incassato poco meno di 60 milioni di euro contro gli 87 dell'Inter: oltre alla mancata qualificazione agli ottavi (centrata dai nerazzurri) il club rossonero paga ranking e un market pool inferiori.