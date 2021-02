Fognini vince, ma è lite con Caruso: "Non posso dire che hai c..."

Fognini lite e vittoria con Caruso. Matteo Berrettini al terzo turno turno dell'Australian Open. Delusione Sonego

Matteo Berrettini e Fabio Fognini si qualificano al terzo turno (sedicesimi di finale) dell'Australian Open. IL 24enne tennista romano vince in 4 set contro il talento ceco Tomas Machac e ora dovrà affrontare il russo Karen Chacanov. Il campione ligure invece batte Salvatore Caruso in 5 set e 4 ore di gioco, ma alla fine scoppia una lite tra i due. Per Fognini ostacolo De Minaur nella prossima sfida. Lorenzo Sonego invece esce al secondo turno dopo essersi fatto rimontare da Feliciano Lopez-

🔥 Fognini vs Caruso, prima la battaglia poi il litigio! ECCO COSA SI SONO DETTI...🔥#EurosportTENNIS | #AusOpen | #AO2021 https://t.co/uvqGgpZED1

— Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 11, 2021

FOGNINI VINCE IL DERBY CON CARUSO, MA E' LITE ALL'AUSTRALIAN OPEN 2021

Fabio Fognini, n.17 del ranking e 16 del seeding ha vinto il derby inedito contro Salvatore Caruso, n.78 del ranking, agli Australian Open, primo Slam della stagione, staccando il pass per il terzo turno del torneo. Gara lunga e combattuta sul cemento di Melbourne Park per i due azzurri che si è chiusa solo al super tie-break del quinto set, dopo che il tennista siciliano è dovuto ricorrere due volte al medico per problemi ai piedi. FOGNINI alla fine si è imposto con punteggio di 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 7-6 (14-12) in 3 ore e 56 minuti al quarto match point nel tie-break per Fognini (che ne ha annullato uno a Caruso). Dopo una bella partita peccato solo per qualche parola di troppo volata tra i due sotto rete, un brutto epilogo per un bellissimo spettacolo. Al termine dell'incontro, con Caruso che si è lamentato con Fognini per qualche parola di troppo pronunciata nei momenti più caldi della sfida. "Non posso dire che hai culo? E allora perché mi rompi il c...", ha detto FOGNINI. "Da te non me lo aspetto", ha replicato Caruso. Fognini, che ha poi detto che certe cose non dovrebbero accadere, troverà al terzo turno l'australiano Alex De Minaur, 21enne di Sydney, n.23 ATP e 21esima testa di serie.

MATTEO BERRETTINI AL TERZO TURNO: ORA IL RUSSO CACHANOV

Matteo Berrettini (Lapresse)



Matteo Berrettini approda al terzo turno degli Australian Open superando in 4 set il 20enne ceco Tomas Macach. Il tennista romano, numero 10 del mondo e 9 del tabellone, ha disputato un ottimo match contro un avversario tenace. "I miei colpi non sono stati perfetti, pero' ho lottato al meglio e sono soddisfatti - ha detto Berrettini al termine - nel terzo set ho avuto un calo di energia e non avevo la giusta concentrazione. Cosa che ho invece recuperato nel quarto set. Non ho giocato al meglio ma ho vinto, quindi questa partita mi da' fiducia", ha aggiunto. Adesso sulla strada del numero 1 italiano c'e' il russo Karen Chacanov (testa di serie numero 19 e numero 8 Atp a luglio 2019) che ha perso tutti e tre gli incontri disputati da professionista contro Berrettini. "Lui non se lo ricorda, ma quando eravamo juniores mi ha battuto nettamente due volte. Abbiamo la stessa eta' (24 anni, ndr), sara' un balla sfida", ha detto Berrettini.

LORENZO SONEGO RIMONTATO DA FELICIANO LOPEZ: ADDIO AUSTRALIAN OPEN

Lorenzo Sonego esce al secondo turno dell'Australian Open. Il tennista italiano si è fatto rimontare due set di vantaggio dal veterano spagnolo Feliciano Lopez. Il 25 torinese, n.35 del ranking e 31 del seeding, ha finito per cedere 5-7, 3-6, 6-3, 7-5, 6-4, dopo tre ore e 18 minuti di battaglia, al 39enne mancino di Toledo n.65 Atp, alla 19esima partecipazione allo Slam australiano