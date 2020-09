Formula 1, prove Gp Monza: clamorosa eliminazione di Vettel al Q1

La Ferrari di Sebastien Vettel è stata clamorosamente eliminata durante il Q1 delle prove del Gp di Monza. Il pilota tedesco, quattro volte campione del mondo, è rimasto invischiato nel "traffico" e non è riuscito a segnare un tempo minimo per qualificarsi al Q2. Una situazione del genere non era mai accaduta a un pilota Ferrari da quando esiste questa formula di qualifica. Leclerc decimo, guida Lewis Hamilton.

"Il problema è che c'erano troppe macchine, alcuni hanno sorpassato ed è stato il caos. Credo che oggi quando la macchina è uscita dai box eravamo bloccati, è stato il momento sbagliato. È semplice dirlo a posteriori, ma non potevo fare di più. Il weekend non è compromesso, la gara è domani". Così Sebastien Vettel ha commentato il disastro della sua Ferrari eliminata durante il Q1 del Gp di Monza e costretta a partire dalla penultima fila, in diciassettesima posizione. Non è andata benissimo neanche al compagno di squadra, Charles Leclerc, eliminato durante il Q2, e costretto a partire dalla 13esima posizione in griglia.