Formula 1: prove Libere in Australia. Bene le Ferrari - Leclerc 1°, Hamilton 5°

Formula 1, buone notizie per la Ferrari dalle prime prove in Australia

Charles Leclerc 1°, Lewis Hamilton 4°; si chiudono così con buone notizie per la Ferrari le prime due ore di prove libere sul circuito di Melbourne, in Australia, nel primo weekend del mondiale di Formula 1 2025. Prove che hanno confermato come al momento la situazione vede la Rossa pronta a combattere con la McLaren per la supremazia in pista.

Ma se, dopo i tre giorni di test in Baharain, la sensazione generale vedeva la scuderia inglese in vantaggio (e non di poco) le prove di oggi hanno mostrato una situazione molto più equilibrata tra i due team soprattutto sul passo gara, alla fine quello che conta. Va detto comunque che storicamente sul circuito cittadino australiano la macchina di Maranello ha sempre dato ottimi risultati, insomma, si tratta di una pista "amica".

Leclerc poi non solo ha guidato con precisione ed aggressività fin dal mattino ma ha soprattutto segnato una netta distanza con il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, ancora alle prese con il normale adattamento ad una macchina ed una squadra diversa dalla storica Mercedes. Il monegasco ha infatti staccato l'inglese sul giro secco di quattro decimi ed anche sul passo gara è sempre stato costante su tempi migliori.

Le avversarie però ci sono. La McLaren come dicevamo è allo stesso livello della Ferrari e la Mercedes ha effettuato la simulazione di Gp con gomme più dure dei rivali, risultando così difficilmente valutabile. Male invece la Red Bull sia sul giro seccco con la gomma rossa che sul passo gara con il debuttante Lawson che ha chiuso al 17° posto in classifica.

Domani prima dell'alba le prove ufficiali che stabiliranno la griglia di partenza della gara di domenica.