Georgina Rodriguez lato B in mostra e orologio extra lusso per lady Ronaldo

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, festa di compleanno dei figli

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno festeggiato a Madrid il compleanno dei figli, i gemelli Eva e Mateo nati nel 2017 (da madre surrogata) con doppia torta (a tema la Sirenetta per lei, a sfondo calcistico per lui). La coppia ha anche Cristiano Jr (primogenito di CR7, madre la cui identità non è mai stata rivelata), Alana Martina e Bella Esmeralda.

Georgina Rodriguez, lady Ronaldo con lokk super sensuale e orologio di lusso

La compagna dell'ex attaccante di Juventus e Real Madrid alla festa ha mostrato un look con gioielli di lusso, abito corto aderente color panna e un paio di stivali viola. Molti hanno notato la foto con l'orologio indossato da Georgina Rodriguez: una creazione firmata Hublot, Spirit of Big Bang King Gold Rainbow con cassa d’oro, piccole pietre preziose di tutti i colori sul quadrante, cinturino in pelle di alligatore multicolore e caucciù nero. Un orologio di super lusso dal valore tra i 90 e 100mila euro. Nel frattempo CR7 si gode un po' di relax: Cristiano Ronaldo infatti ha chiuso il campionato all'Al-Nassr al secondo posto (l'Al Itthiad ha vinto la Saudi Pro League e per la prossima stagione ha ingaggiato Karim Benzema)

Georgina Rodriguez lato B in mostra (e orologio super lusso) per lady Ronaldo