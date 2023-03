Giro d'Italia 2023 presentata la maglia del miglior scalatore

Rinnovata per altri tre anni la partnership con RCS per il Giro d'Italia del Gran Premio della Montagna del Giro d’Italia avviata nel 2003. Per l’occasione Massimo Doris e Urbano Cairo hanno svelato in anteprima la Maglia Azzurra, la Maglia del miglior scalatore.Tra gli ospiti sono intervenuti i grandi campioni del passato e storici testimonial di Banca Mediolanum: Alessandro Ballan, Paolo Bettini, Francesco Moser e Gianni Motta.La squadra in Maglia Azzurra di Banca Mediolanum si arricchisce, a partire da quest’anno, della presenza di una campionessa: Dalia Muccioli, ex ciclista su strada. La sua carriera si è sempre contraddistinta per le sue principali qualità di passista scalatrice, diventando campionessa italiana in linea Elite nel 2013.Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum, ha dichiarato: “Con grande piacere rinnoviamo oggi la sponsorizzazione del Gran Premio della Montagna per altri tre anni. Siamo molto affezionati a questa Maglia e chi merita di indossarla dimostra una forza d’animo e un coraggio unici. Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup, ha detto: “Banca Mediolanum fa ormai parte di diritto della famiglia del Giro d’Italia ed è molto più che un partner storico.l Giro d'Italia 2023, centoseiesima edizione della manifestazione, valevole come prova dell'UCI World Tour 2023, si svolgerà in ventuno tappe dal 6 al 28 maggio 2023 per un totale di 3 448,6 km con partenza da Fossacesia Marina, in Abruzzo, e arrivo a Roma sui Fori Imperiali.

Servizio realizzato da Nick Zonna