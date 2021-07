Gold's Gym, arriva a Milano la prima palestra italiana del brand californiano

L’attesa è finita: a partire da domani, venerdì 30 luglio, apre ufficialmente le sue porte la prima palestra italiana di Gold’s Gym: l’iconico marchio del fitness creato nel 1965 a Venice Beach (Los Angeles, Stati Uniti) da Joe Gold.

Sarà Milano, in via Privata Benadir 5, zona Palmanova, a ospitare questa prima struttura, pensata con una logica di ecosostenibilità, al punto da ricevere la certificazione LEED: fra gli aspetti green ci sono i materiali utilizzati per realizzarla, l’illuminazione controllata da remoto e automatizzata per sfruttare al massimo la luce naturale, il controllo dei consumi di acqua e l’installazione di pannelli fotovoltaici che contribuiscono al fabbisogno energetico della palestra. L’impronta ecosostenibile sarà accentuata dalla presenza di molte piante sia all’interno che all’esterno.

La palestra, di 2400mq, ha un’area cardio con macchinari di ultima generazione e una zona per allenamenti all’aperto di circa 250mq, per ricordare gli allenamenti outdoor di Venice Beach. La sala corsi, di 180mq (capacità di circa 50 persone), ha un palinsesto che prevede sessioni sia con trainer in presenza che live in video. La zona pesi ha manubri fino a 100kg e Golden Dumbells da 150 Kg; c’è un’area funzionale attrezzata per allenamenti liberi e workout di gruppo (assistiti da un trainer). L’offerta è completata da sauna maschile e femminile, posing room, bar e shop con merchandising Gold’s Gym e integratori alimentari Gold’s Gym Nutrition.

“Siamo molto felici di poter aprire le porte della prima Gold’s Gym in Italia. Gli appassionati del mondo del fitness e del bodybuilding avranno finalmente l’opportunità di allenarsi in una delle iconiche palestre legate al mito di Joe Gold e Venice Beach”, ha affermato Stefano Noschese, Brand Manager Gold’s Gym. “Siamo particolarmente orgogliosi dell’attenzione al tema della sostenibilità della palestra e della sua versatilità: ogni persona, infatti, può trovare l’allenamento adatto alla sua condizione fisica e ai suoi obiettivi, senza però mai dimenticare le radici del marchio, legate alla storia del bodybuilding e alle emblematiche figure che l’hanno frequentata e resa famosa nel corso degli anni”.