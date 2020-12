Grosjean sull'incidente: "Dentro le fiamme ho pensato a Lauda. Il mio corpo.."

Grosjean racconta l'incidente: "Dentro le fiamme ho pensato a Lauda"

"Attorno a me ho iniziato a vedere solo il colore arancione delle fiamme e mi è venuto in mente l`incidente di Niki Lauda. Dovevo uscire di lì per i miei bambini. Sono passati 28 secondi, ma a me sono sembrati molto di più. Anche perché ho provato tre volte ad uscire dall`abitacolo. Sono ovviamente contento di essere vivo dopo un incidente così. Ora vorrei riuscire a correre ad Abu Dhabi per salutare la F1 in maniera diversa ma anche per me stesso, per capire se sono ancora in grado di correre. Non l`avrei mai detto, ma sarei contento anche di tagliare il traguardo in ventesima posizione".

GROSJEAN SI ALLENA IN OSPEDALE, 'IL MIO CORPO SI STA RIPRENDENDO BENE DALL'IMPATTO'

Dopo essere uscito indenne dal drammatico incidente di domenica nel Gp del Bahrein, il pilota della Hass, Romain GROSJEAN, migliora, come confermato dallo stesso pilota francese su Instagram. GROSJEAN ha postato una foto mentre svolge alcuni esercizi fisici nella sua stanza di ospedale, sempre con grandi bende sulle mani. ''Non avrei mai immaginato che fare qualche squat mi avrebbe mai reso così felice. Il mio corpo si sta riprendendo bene dall'impatto. Spero che sarà lo stesso con le mie ustioni sulle mani", conclude. Sostituito da Pietro Fittipaldi per il penultimo appuntamento del mondiale di F1 in programma domenica sempre in Bahrain, GROSJEAN spera di essere in griglia la prossima settimana ad Abu Dhabi per quella che dovrebbe essere la sua ultima apparizione in F1 con la Haas.

MAZEPIN APPRODA IN F.1 ALLA HAAS IN ATTESA DI MICK SCHUMACHER

La Haas ha scelto uno dei due piloti che dovra' sostituire il francese Romain Grosjean, reduce domenica in Bahrain dal terribile incidente con tanto di principio di incendio, e il danese Kevin Magnussen, i cui contratti non sono stati rinnovati. Si tratta del 21enne russo Nikita Mazepin, che dunque sara' in griglia di partenza nei Gran Premi di Formula 1 con il team americano dal 2021. Mazepin e' attualmente terzo con la scuderia Hitech Grand Prix nel campionato di Formula 2, che si concludera' questo fine settimana in Bahrain, e ormai non puo' piu' sperare di tornare sotto Ilott e Schumacher, in lizza per il titolo. "E' un sogno che si avvera - ha commentato felice Mazepin, che in questa stagione ha vinto due gare nelle Feature Race di Silverstone e Mugello e conquistato quattro podi - Apprezzo molto la fiducia riposta in me da Gene Haas, Gunther Steiner e tutto il team. Stanno dando un'opportunita' a un giovane pilota e per questo li ringrazio. Non vedo l'ora di iniziare la nostra collaborazione, dentro e fuori dalla pista, e di continuare a dimostrare le mie capacita' dopo una stagione forte in F2. Il team attendera' il mio feedback per perfezionare il loro pacchetto per il 2021. Mi assumero' la responsabilita' e non vedo l'ora di cominciare".