Guerra Ucraina, la Fifa dribbla Zelensky: no al messaggio di pace alla finale

La Fifa ignora Zelensky, non ci sarà nessun messaggio di pace prima della finale del Mondiale in Qatar

La Fifa non ha accolto la richiesta del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, di trasmettere un messaggio di paceprima dell'inizio della finale dei mondiali in Qatar tra Argentina e Francia: lo riferisce la Cnn che cita fonti di Kiev.

I collaboratori di Zelensky avevano proposto che il leader ucraino potesse comunicare con i tifosi allo stadio Lusail di Doha, non è chiaro se con un video pre-registrato o in collegamento diretto.

Le stesse fonti hanno spiegato che la Fifa non ha risposto alla richiesta ma a questo punto appare difficile che possa accoglierla, visto che tra l'altro il presidente, Gianni Infantino, ha ribadito la volontà di non mescolare il mondiale con la politica. La Fifa, come l'Uefa, ha sospeso le squadre russe, club e nazionali, da tutte le loro competizioni.