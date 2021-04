Ibrahimovic espulso da Maresca. Giallo a Parma-Milan. Le parole di Zlatan

Ibrahimovic espulso, il Milan vince a Parma

Il Milan vince 2-1 a Parma (gol di Rebic e Kessie per i rossoneri, accorcia Gagliolo per i Ducali) e si prende tre punti pesanti nella corsa per i primi quattro posti. Ma a tenere banco è l'espulsione di Zlatan Ibrahimovic (decisivo sulle reti rossonere). Un rosso diretto per cui rischia un paio di turni di squalifica (salterebbe le sfide di San Siro contro Genoa e Sassuolo).

Parma-Milan 1-2, Ibrahimovic espulso. Pioli: "Zlatan mi ha detto che non ha offeso l'arbitro"

Stefano Pioli ha parlato dell'espulsione di Ibrahimovic nel post partita di Parma-Milan. "Zlatan mi ha detto che ha discusso con l'arbitro, che la cosa è durata un po' di tempo ma non gli ha mancato di rispetto e soprattutto non l'ha offeso - è il racconto dell'allenatore rossonero a Sky -. Ibra mi ha riferito l'ultima frase che avrebbe rivolto all'arbitro, 'allora non ti interessa quello che dico io'. Ma ora naturalmente dovrò riparlare con lui". Poi l'allenatore del Milan ha aggiunto in conferenza stampa: “Come spesso succede la verità sta nel mezzo. A me Zlatan ha detto che non ha offeso l’arbitro. E se avesse mancato di rispetto sarebbe il primo a chiedere scusa ai compagni e all’arbitro. C’è stata una discussione ma senza offese. Dispiace perché Ibra stava bene in campo. Dobbiamo fare ricorso ad altre risorse, abbiamo giocatori forti per sostituirlo bene”.

Ibrahimovic espulso da Maresca. Le parole di Zlatan. L'arbitro ha capito male?

A Milan TV è stato analizzato l'episodio che ha portato all'espulsione di Zlatan Ibrahimovic al 60° minuto di Parma-Milan (i rossoneri conducevano 2-0): isolando e aumentando il volume dell'audio del campo, per cercare di capire che cosa potesse aver portato l'arbitro Maresca a decidere per l'espulsione dell'attaccante rossonero. Dal filmato si sente Ibra (che si stava lamentando per una spinta da dietro subito poco prima), dopo un fallo fischiato su Calhanoglu, discutere con l'arbitro dicendogli: "Mi sembra strano, eh?". Dopo arriva il cartellino rosso diretto da parte di Maresca.

Che il direttore di gara abbia sentito male (Ibrahimovic era a diversi metri da lui), scambiando le parole di Zlatan per un insulto e che questo audio possa portare a chiarire la situazione? Episodio che farà discutere e occorrerà attendere il referto arbitrale dell'arbitro che verrà analizzato a inizio settimana dal Giudice Sportivo.

Ibrahimovic espulso. Donnarumma: "Cosa stai facendo Maresca". E quelle parole di Antonio Conte a Udine...

Dopo l'espulsione di Ibrahimovic, si è sentito Donnarumma urlare all'arbitro: "Cosa stai facendo Maresca? Sempre i protagonisti dobbiamo fare...". Frase che ha fatto venire in mente le parole di Antonio Conte. Dopo l'espulsione nel match Udinese-Inter, il tecnico nerazzurro allora se la prese con l'arbitro. "Sempre tu, anche alla Var, sempre tu".

Ibrahimovic-Milan, rinnovo di contratto vicino

Intanto Ibrahimovic è a un passo dal rinnovo di contratto con il Milan, come ha confermato Paolo Maldini prima della partita con il Parma. "Siamo vicinissimi all'accordo, mancano solo piccoli dettagli".